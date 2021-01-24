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Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman Tarihi Tavşancıl evlerinin restorasyon çalışmalarını inceledi

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Dilovası ilçesinde tarihi Tavşancıl evlerinin restorasyon çalışmalarını inceledi.

Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman Tarihi Tavşancıl evlerinin restorasyon çalışmalarını inceledi

24 Ocak 2021 Pazar 20:51

Yaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tavşancıl'da 80'e yakın tescilli tarihi ev bulunduğunu, bunların restorasyon çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.

Çalışmaların, Kültür Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Dilovası Belediyesi işbirliğiyle yürütüldüğünü ifade eden Yaman, "İnşallah bu kültürel mirasları gün yüzüne çıkaracağız ve turizme kazandıracağız. Tavşancıl tarihi evlerini göreceksiniz bölgemize çok ciddi anlamda bir katma değer sağlayacak. Bunlar bizim dedelerimizden miras kaldı. Kültürel varlıkları mutlaka ama mutlaka günümüze kazandırmamız lazım ve buradaki tarihi evlerin tamamını yakın bir zamanda restore ederek milletimizin hizmetine açacağız." diye konuştu.





AA
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