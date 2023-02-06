Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Depremden bilgi sahibi olur olmaz il genelinde Valiliğimiz koordinasyonunda genel bir değerlendirme yapılarak, deprem bölgesindeki muhtemel ihtiyaçlar da göz önünde bulundurulmak suretiyle, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli İl AFAD Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve STK’larımızdan oluşan, içinde sahra hastanesi de bulunan 36 araç ve 177 personelimiz ilk etapta bölgeye sevk edilmiştir. Depremden hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan Rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İHA