Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy Başkanlığın da önemli toplantı

Valilik Makam Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya; Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un yanı sıra, Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof.Dr. Görkem Aksu, İl Müftüsü Sinan Cihan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, İl Afet Acil Durum Müdürü Salim Tekoğul, İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Erkoç, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Şeker, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Alb. Haluk Saygılı, Türkiye Kızılay Derneği Kocaeli Şube Başkanı Cengiz İpek katıldı.





İLİMİZDE ÖNEMLİ BİR SIKINTI YOK





Vali Aksoy toplantıda yaptığı konuşmalarında; “Bir çok kurumumuz bu koronovirüsü ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Kocaeli olarak ilimizde önemli bir sıkıntı yok. Kurumlar arasındaki çalışmalarda gayet güzel diyalog içerisinde devam ediyor. Mevcut durumumuzu gözden geçirmek varsa kurumlar arasındaki çalışmalarda bir aksaklık onları görmek adına Vali Yardımcımızın başkanlığında bir kriz merkezi oluşturduk. İlgili kurumlarımızdan da arkadaşlarımızı bu amaçla davet ettik. Bu Sadece Türkiye’yi değil, dünyayı tehdit eden bir rahatsızlık. Bu anlamda bütün kurumlarımızın yürüttüğü çalışmalar belli bir noktaya kadar geldi. Dün itibariyle yurt dışındaki vatandaşlarımızın 14 günlük karantina süreci içerisinde Kocaeli’de ikametleri öngörüldü. Bugün itibariyle 859 vatandaşımız burada ikamete tabi tutuldu. Onların Gençlik Spor Bakanlığımıza bağlı Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarında şuanda konaklamaları sağlanıyor. Bir çok bakanlık farklı talimatlar gönderdi. Bu talimatlar çerçevesinde de yürütülen çalışmalar var. Hamile, süt izninde, 60 yaşın üzerinde, kronik hastalığı olan personellere de izinler verildi.





İZİNLİ PERSONEL ORTALAMA %7





Kocaeli genelinde izin verilmiş personellerimizin oranı ortalama % 7, bazı kurumlarımızda %20’leri buldu, bazı kurumlarımızda ise %1-2’lerde olan var. Kocaeli genelinde önemli bir sorunumuz yok. İl Sağlık Müdürlüğümüzün koordinasyonunda sağlıkla ilgili çalışmalar yürütülüyor. Büyükşehir Belediyemiz önemli çalışmalar yapıyor ve diğer kurumlarımızın da taleplerini karşılıyor. Bugün bu toplantımızdan benim temel beklentilerimden birisi de özellikle kurumlarımızın yaptığı bir çok çalışma var. Bu çalışmaları da çok özet olarak bunu rapor haline getirmektir. Böyle bir kriz anında Kocaeli’de neler yapılmış diye bir arşiv oluşturmak. Bundan sonraki benzer durumlarda hangi kurum ne yapmış bunları görmek veya yapılmasında yarar görülen hususlar varsa onları burada tartışmak ve kurumlarımızın imkanı ölçüsünde bu çalışmalarımızı ortaya koymaktır. Şuana kadar önemli bir sıkıntımız olmadı. Sadece bir koordinasyon içerisinde olmak ve varsa da kurumlar arasında görüş alışverişini sağlamak, adına bu toplantımızı gerçekleştiriyoruz.” diyen Vali Aksoy toplantının hayırlı olması temennisinde bulundu. İlgili kurum yetkilileri, alınan tedbirler ve çalışmalar hakkında Sayın Valimize bilgi sunumunda bulundular.





İl Sağlık Müdürlüğü





Yurtdışından gelen ve ilimizde Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda misafir edilen vatandaşlarımızın günlük kontrolleri ve takiplerinin gerekli doktor ve sağlık personeli tarafından düzenli olarak yapıldığını, Bu yurtlarda görev yapan personelin ihtiyacı olan tıbbi malzeme ve ekipmanların temin edildiğini, Olası vaka durumunda tüm hastanelerin hazırlıklarının tamamlandığı,





Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak 12 ilçenin katılımı ile kriz merkezi oluşturulduğunu, Tüm kamu kurum ve kuruluşları sınıflara ayırarak, öncelik ve aciliyet durumuna göre, bazı kurumları günlük, bazı kurumları ise peryodik aralıklarla dezenfekte işlemlerinin yapıldığını, gelen taleplerin imkanlar ölçüsünde karşılandığını,





Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi





Hastanenin acil servis bölümünde izole ve karantina bölümlerinin oluşturulduğunu, olası vaka nedeniyle enfeksiyon servisinin genişletildiğini, Olası vaka müracaatı halinde tüm tedbirler alındığını,





Ticaret İl Müdürlüğü





Bakanlık emirleri doğrultusunda 93 firmada 253 denetim yapıldığını, olumsuz bir durum ile karşılaşılmadığını, Alışveriş merkezlerinde düzenlenmesi planlanan panayırların ileri tarihe ertelendiğini, denetimlerin aralıksız olarak devam ettiğini,





İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü





Yurtdışından gelen vatandaşlarımızın kalacakları yurtların temizlik ve dezenfekte işlemlerinin yapıldığını, Yurt dışından gelen 859 vatandaşımızın yurtlara yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını ve ihtiyaçları karşılandığın, Odalara internet bağlanma işlemlerinin tamamlandığını, kitap ve bilgisayar taleplerinin imkanlar ölçüsünde karşılandığını,





İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü





Yurtlara yerleştirilen misafir vatandaşlarımız için gerekli olan ihtiyaç maddelerini tedarik edildiğini, Gerekli personel görevlendirilmesinin yapıldığını ve herhangi bir problemin bulunmadığını,





İl Göç İdaresi Müdürlüğü





Geri Gönderme Merkezinin dezenfekte işlemleri yapıldığını, Merkeze gelenlerin kontrollerinin sağlık ekipleri tarafından yapıldığını ve merkezde karantina bölümü oluşturulduğunu,





İl Milli Eğitim Müdürlüğü;





Coronavirüsün görüldüğü ilk günlerde okullar tatil edilmeden önce tüm öğretmen ve öğrencilere salgın ile ilgili gerekli eğitimlerin verildiğini, Tüm okulların dezenfekte edildiğini, eğitime başlanırsa bu dezenfekte işlemlerinin devam edileceğini, Endüstri Meslek Liselerinde dezenfekte madde üretimlerinin öğretmen, veli ve öğrenci işbirliği içerisinde yapıldığını ve 42 ton dezenfekte maddesinin kamu kurumlarının dağıtımının yapıldığını ve maske üretimine başlanacağını, 23.03 2020 Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitimlerin başlayacağını, çok kaliteli ders programlarının hazırlandığını, sınava girecek öğrenciler düşünülerek kaliteli sınav deneme sorular dahil eğitim verileceğini,





İl Müftülüğü





Tüm camii ve ibadethanelerin dezenfekte işlemleri yapıldığını, Cemaatle namaz kılınmayacağından bir sorun yaşanmadığını, Cenazelerde, vatandaşımızın coronavirüs ile ilgili alınan tedbirlere uymaları konusunda görevliler tarafından gerekli bilgilendirmelerin yapılacağını,





Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü





İlimizde bulunan tüm kurumların dezenfekte işlemleri yapıldığını. Huzurevlerimizde bu dezenfekte ve temizlik işlemlerinin daha sıklıkta ve düzenli yapıldığını,





Kızılay Kocaeli Şube Başkanlığı



