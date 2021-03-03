Kocaeli’de 2020 Yılında 337 Km Dere Temizliği Yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Kocaeli genelinde derelerin insan ve çevre sağlığını etkilememesi için şehrin birçok noktasında temizleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kocaeli’nin topoğrafik yapısının dağ ve vadilerden oluşması nedeniyle şehrin birçok farklı noktasında dereler yoğun olarak bulunuyor. Yürüttüğü örnek projeler ile şehre hayat veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, 2004 yılında bu yana il genelindeki onlarca derede ıslah çalışmaları yaptı. Düzenli akışlarını sağlayarak çevre ve insan sağlığı için tehdit oluşturmasının önüne geçti.

DERE TEMİZLİKLERİ SÜRÜYOR

Küresel ısınma ile birlikte son yıllarda ani ve etkili olan sağanak yağışlar ülkemiz ile birlikte bölgemizi de ciddi bir şekilde etkiliyor. İSU, bir yandan dere ıslah çalışmalarını sürdürürken bir yandan da ıslah edilen dereler ile birlikte yerleşim alanlarının dışında bulunan derelerde temizlik çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda 2020 yılında il genelindeki onlarca derede toplam 337 kilometre uzunluğunda temizleme çalışmaları yapıldı.

2 AYDA 35 KM TEMİZLİK

İSU, 2021 yılı itibariyle dere temizlik çalışmalarına hızını artırarak devam ediyor. İl genelinde yapılan dere temizlik çalışmaları kapsamında, 2021 yılının ilk iki ayında çeşitli derelerde yaklaşık 35 bin metre uzunluğunda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

İLÇELERDE SÜRÜYOR

İSU Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ekipleri ile birlikte İlçe Şube Müdürlüğü ekipleri, dere temizliklerini il genelinde sürdürüyor. Program çerçevesinde Gölcük ilçesinde Beyoğlu Kavaklı Sahil ve Değirmendere Deresi, İzmit ilçesinde Akarca ve Yenidoğan Kelle Deresi, Karamürsel ilçesinde Büyük Dere, Kandıra ilçesinde Eğercili Deresi, ile Kartepe ilçesinde Suadiye Merkez ve Köseköy Hacı Halim derelerinde temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Derelerde, yağışların getirdiği alüvyon, çakıl ve kum gibi malzemeler yanı sıra çıkan teressübat ve ağaçlardan temizleniyor. Derelerden çıkan malzemeler, kamyonlarla depolama alanlarına aktarılarak bertaraf ediliyor.

DERELER DÜZENLİ AKIYOR

Yapılan çalışmalar ile birlikte dereler yağmur ile taşınan alüvyon ve teressübat malzemelerinden temizlenerek düzenli akışları sağlanıyor. Bununla birlikte derelerin düzenli akışları sağlanarak yerleşim alanlarında insan sağlığı için tehdit oluşturmayacak hale getiriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, yıl boyunca derelerin düzenli akışlarını sağlayarak doğayı koruyor ve Kocaeliler için yaşanabilir bir çevre için aralıksız çalışmalarına devam ediyor.































