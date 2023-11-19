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Kocaeli'de ağaçlar fırtınaya dayanamadı

Şiddetli rüzgarın etkili olduğu Kocaeli'de fırtınaya dayanamayan ağaçlar devrildi.

Kocaeli'de ağaçlar fırtınaya dayanamadı

19 Kasım 2023 Pazar 11:54

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günler öncesinden uyardığı fırtına gece saatlerinden itibaren kentte etkili oluyor. Birçok noktada ağaçlar ve direkler devrilirken, vatandaşlar çatı altı ve riskli noktalardan uzak durmaları konularında uyarılıyor.

İzmit D-100 kara yolu İstanbul istikameti ve yanyol üzerinde bulunan ağaçlar da kuvvetli rüzgara dayanamayarak devrildi. Yol üzerine devrilen ağaçlar trafiği tek şeride düşürdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından ağaçlar yol kenarına çekildi. İtfaiye çalışmasının ardından trafik normale döndü. Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarında da fırtına bir ağacı kökünden söktü.

Gebze'de ise Kuzey Yanyol Caddesinde bulunan ağaçlar rüzgarın şiddetine dayanamayarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağaçları yoldan kaldırdı.






İHA
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