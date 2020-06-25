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Kocaeli'de aranan 25 kişi yakalandı

Kocaeli'de aranan kişilere yönelik operasyonda 25 kişi yakalandı.

Kocaeli'de aranan 25 kişi yakalandı

25 Haziran 2020 Perşembe 21:27

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanması amacıyla 79 ekip ve 278 personelin katılımıyla eş zamanlı ve planlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, başta asayişe müessir suçlar olmak üzere "yağma, yaralama, cebir tehdit hile ile kişiyi yoksun bırakmak, silahla tehdit, parada sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik, çeşitli hırsızlık ile dolandırıcılık, uyuşturucu madde bulundurmak, vergi usul kanununa muhalefet, ailenin korunması, tazyik hapsi, nafaka hükümlerine uymamak, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma" gibi suçlardan aranan 25 kişi yakalandı.

Yakalanan kişiler, emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecek. 






AA
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