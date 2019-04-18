Kocaeli'de Asayiş Uygulaması

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, okullar ve çevresinde alınacak güvenlik tedbirleri kapsamındaki uygulama, 144 ekipten oluşan 564 personelin katılımıyla icra edildi.

Okul servis araçları, şoförleri ve rehber personele yönelik denetleme ve kontroller çerçevesinde, kentteki tüm okulların çevresi ve yakınında bulunan umuma açık yerlere yönelik gerçekleştirilen uygulamada, 2 bin 50 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 8 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca bir kişiye kapalı alanda sigara içmek suçundan idari işlem yapıldı, 350 umuma açık yer kontrol edildi.

Uygulamada kontrol edilen 448 servis aracından 16'sına 6 bin 552 lira para cezası uygulandı, 4 araç trafikten men edildi.