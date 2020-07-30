banner534
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de bayram trafiği normal seyrinde

Kurban Bayramı tatilinin başlamasının ardından Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde trafik normal seyrinde ilerliyor.

Kocaeli'de bayram trafiği normal seyrinde

30 Temmuz 2020 Perşembe 14:28

Özellikle tatil günlerinde yoğunluk yaşanan Kocaeli'nin Tütünçiftlik, Kuruçeşme, Hatipköy ve Bekirdere mevkileri de olmak üzere otoyolun ve D-100 kara yolunun hem Ankara hem de İstanbul yönlerinde trafik olağan akışında devam ediyor.

D-130 ile D-605 kara yollarında da trafik normal akışında ilerliyor.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yollardaki kontrollerini aralıksız gerçekleştiriyor.

Öte yandan, Sevindikli Kavşağı ile Anadolu Otoyolu İzmit Doğu Kavşağı arasında Kurban Bayramı dolayısıyla geçici olarak açılan Kuzey Marmara Otoyolu'nda araçlar rahatlıkla seyrediyor. 

İstanbul yönünden Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanarak gelen araçlar, Çayırköy mevkisinde İzmit'in kuzeyine ve İzmit-Kandıra devlet yoluna, mevcut Anadolu Otoyolu'nun Kandıra ve İzmit Doğu kavşakları arasında İstanbul-Ankara Otoyolu'na bağlanabiliyor.

Bu yolla İstanbul ile Kocaeli arasında yüksek trafik hacmine maruz kalan Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yoluna alternatif, hızlı, güvenli ve konforlu yeni bir ulaşım koridoru açılmış oldu. 




AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
AçıklamaönemliBakanFahrettinkocaBakanselçukReceptayyiperdoğanDerslerAsayişSağlıkMarmaraDaricaDilovasıİzmitHaberlerSondakikaİstanbulAvrupaçinWuhanOkullartatilmiOkullartatilCovid-19KoronaGebzeGebzehaberKocaeliKocaelihaber
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Camiler bayrama hazırlanıyor Camiler bayrama hazırlanıyor
Bayramda ulaşım 4 gün boyunca ücretsiz Bayramda ulaşım 4 gün boyunca ücretsiz
Kızıl pandalar ailenin yeni üyelerine kavuştu Kızıl pandalar ailenin yeni üyelerine kavuştu
Başkan Büyükgöz’ün Bayram Mesajı Başkan Büyükgöz’ün Bayram Mesajı
Bayramda ulaşım 4 gün boyunca ücretsiz Bayramda ulaşım 4 gün boyunca ücretsiz
Modern mezbaha Kurban Bayramı’na hazır Modern mezbaha Kurban Bayramı’na hazır
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Camiler bayrama hazırlanıyor
Camiler bayrama hazırlanıyor

Haberi Oku