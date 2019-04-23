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Kocaeli'de gösteri ve yürüyüş yasağı

Kentte, yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı

Kocaeli'de gösteri ve yürüyüş yasağı

23 Nisan 2019 Salı 09:42

 Kocaeli Valiliği, kentte yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, 9 Nisan'dan itibaren devam eden günlerde ceza infaz kurumları önünde PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a uygulandığı söylenen sözde tecritin kaldırılması talebiyle ülke genelinde, cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü bulunan PKK/KCK mensuplarınca başlatılan açlık grevine sözde destek vermek amacıyla cezaevleri önünde yapılması planlanan etkinliklerle ilgili provokatif eylemlerin yaşanabileceği, kamu düzenin ve kamu güvenliğinin bozulacağına yönelik ciddi duyumların alındığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu sebeple il genelinde bu amaca yönelik gerçekleştirilebilecek yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemi, diğer eylem ve etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla eylem ve etkinlik düzenlemek için gelen araçların ve şahısların ilimiz sınırlarına girişlerinin engellenmesi ile belirtilen konuların devamı niteliğindeki her türlü eylem ve etkinlikler, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 7. ve 17. maddeleri hükmü gereğince, Kocaeli sınırları içerisinde 22 Nisan saat 00.01'den 6 Mayıs saat 24.00'a kadar 15 gün süreyle Valilik makamının 22 Nisan 2019 tarih ve 1150 sayılı 'olur emri' ile yasaklanmıştır."

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