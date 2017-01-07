GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de kar tatili!

Kentte etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle, yarın ve pazar günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel rehabilitasyon merkezleri, destekleme kursları ve bilim sanat merkezlerinde eğitime ara verildi

Kocaeli'de kar tatili!

07 Ocak 2017 Cumartesi 09:35

Kocaeli Üniversitesi de yarıyıl sonu sınavlarını erteledi.

Kocaeli'de etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle, yarın ve pazar günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel rehabilitasyon merkezleri, destekleme kursları ve bilim sanat merkezlerinde eğitim öğretime ara verildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte yoğun kar yağışının etkili olacağı kaydedildi.

Bu nedenle, Kocaeli genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel rehabilitasyon merkezleri, destekleme kursları ve bilim sanat merkezlerinde yarın ve pazar günü eğitim öğretime ara verilmesinin uygun görüldüğü bildirildi.

Kocaeli Üniversitesi de yarın ve pazar günü gerçekleştirilecek yarıyıl sonu sınavlarını erteledi.

Üniversitenin internet sitesinde yer alan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ve pazar günü gerçekleştirilecek yarıyıl sonu sınavlarının, 12-13 Ocak tarihlerinde yapılmak üzere ertelendiği ifade edildi.

KOCAELİ (AA)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
GEBZE VE DARICA'DA TERÖRE TEPKİ EYLEMLERİ GEBZE VE DARICA'DA...
Anahtar Kelimeler
KarTatlGebze GazetesiKocaeliüniversiteVali
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Uçakların rotası değişti! Uçakların rotası değişti!
24 saat acil müdehale hattı 24 saat acil müdehale hattı
Kocaeli Valiliği kar tatili açıklaması Kocaeli Valiliği kar tatili açıklaması
Vali’den kan bağışı kampanyasına destek Vali’den kan bağışı kampanyasına destek
Deniz seferleri iptal Deniz seferleri iptal
Zabıta memurunu mantar zehirledi Zabıta memurunu mantar zehirledi
Yukarı Çık

banner188

Uçakların rotası değişti!
İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı uçaklar iniş için Atatürk Havalimanı yerine...

Haberi Oku