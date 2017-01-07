Kocaeli'de kar tatili!

Kentte etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle, yarın ve pazar günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel rehabilitasyon merkezleri, destekleme kursları ve bilim sanat merkezlerinde eğitime ara verildi

Kocaeli Üniversitesi de yarıyıl sonu sınavlarını erteledi.



Kocaeli'de etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle, yarın ve pazar günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel rehabilitasyon merkezleri, destekleme kursları ve bilim sanat merkezlerinde eğitim öğretime ara verildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte yoğun kar yağışının etkili olacağı kaydedildi.

Bu nedenle, Kocaeli genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel rehabilitasyon merkezleri, destekleme kursları ve bilim sanat merkezlerinde yarın ve pazar günü eğitim öğretime ara verilmesinin uygun görüldüğü bildirildi.

Kocaeli Üniversitesi de yarın ve pazar günü gerçekleştirilecek yarıyıl sonu sınavlarını erteledi.

Üniversitenin internet sitesinde yer alan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ve pazar günü gerçekleştirilecek yarıyıl sonu sınavlarının, 12-13 Ocak tarihlerinde yapılmak üzere ertelendiği ifade edildi.



KOCAELİ (AA)