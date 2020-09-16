banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de karantina yurtlarına yerleştirilenlerden günlük 105 lira alınacak

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kuralına uymadıkları için yurtlara yerleştirilenlerden yemek, konaklama ve temizlik gibi masraflar için günlük 105 lira tahsil edilecek.

Kocaeli'de karantina yurtlarına yerleştirilenlerden günlük 105 lira alınacak

16 Eylül 2020 Çarşamba 14:48

Valilikten yapılan açıklamaya göre, salgınla ilgili alınan ve alınması gereken tedbirlerin değerlendirildiği toplantı, Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, daha önce karantina sürecindeki pozitif vakaların denetimi sırasında evinde bulunmayan ve toplum sağlığını açıkça tehdit edenlerin, idari işlemler yapıldıktan sonra yurtlara alınarak süreyi buralarda tamamlamalarının sağlanması, yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşacak konaklama, yemek gibi masrafların da kişilerden tahsil edilmesi ve haklarında suç duyurusunda bulunulması kararı ele alındı.

Bu kapsamda, yurt veya pansiyonlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulacak vatandaşlardan, yurttaki genel hizmetler (konaklama, yemek ve temizlik) için belirlenen (KDV dahil) günlük 80 liraya, şampuan, diş macunu, diş fırçası gibi özel kişisel temizlik ürünlerinin talebi halinde (KDV dahil) 25 lira eklenerek, bunun tahsil edilmesine karar verildi.

Ayrıca uygulamanın eksiksiz yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği idari ve adli işlemlerin başlatılması kararlaştırıldı.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeçayırovaDilovasıDaricaKörfezDerinceİzmitKandıraGölcükKocaelihaberGebzehaberHaberHabergebzeMarmaraTürkiyeihaberlerSondakikaSondakikahaberGebzesondakika
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çevre illerin kavun ihtiyacı Karamürsel’den Çevre illerin kavun ihtiyacı Karamürsel’den
Gebze’de muhtarlara hijyen seti desteği Gebze’de muhtarlara hijyen seti desteği
Vali Yavuz ve Başkan Büyükakın Nuh Çimento Taş Ocağına Dur Demeli Vali Yavuz ve Başkan Büyükakın Nuh Çimento Taş...
Sel mağdurlarına 200 milyon liraya yakın tazminat ödendi Sel mağdurlarına 200 milyon liraya yakın tazminat...
Okul öncesi büfe ve kantinlere Covid-19 eğitimi Okul öncesi büfe ve kantinlere Covid-19 eğitimi
Dereyi kirleten fabrikaya 177 bin lira ceza kesildi Dereyi kirleten fabrikaya 177 bin lira ceza kesildi
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Çevre illerin kavun ihtiyacı Karamürsel’den
Büyükşehir Belediyesi’nin danışmanlık hizmetiyle Karamürsel’de kavun üreten İnebeylili Benzer, çevre...

Haberi Oku