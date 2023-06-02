banner905
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de Uyuşturucu Ve Sahte Alkol Operasyonu

Kocaeli'de polis ekiplerinin yaptığı üç farklı operasyonda sahte bandrollü içki, alkol yapımında kullanılan malzemeler, çok sayıda gümrük kaçağı sigara ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kocaeli'de Uyuşturucu Ve Sahte Alkol Operasyonu

02 Haziran 2023 Cuma 23:01

 
  Kocaeli'de polis ekiplerince Gebze ve Derince ilçelerinde iş yeri ve ikametlere operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 597 litre sahte bandrollü viski, 621 paket gümrük kaçağı sigara, 420 alkol şişesi kapağı, 365 anason aroması, 25 malt aroması, 382 etil alkol etiketi, 36 boş alkol şişesi, 8 litre etil alkol, 22 adet alkol yapımında kullanılan şişe kapşonu, ruhsatsız tabanca, şarjör, 6 fişek, 10 gram metamfetamin, 10 gram skunk, bir gram esrar, bir gram sentetik kannabinoid, 63 ecstasy, hassas terazi ve 300 TL para ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülerek ifadesi alınan şahıslar adliyeye sevk edildi. Savcı karşısına çıkan 9 şahıstan 2'si tutuklanırken diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeEskihisarİzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bir Vakıf İnsanı Azaklıoğlu Necati Bay TRTnin Ömür Dediğin Belgesel Programına Konuk oldu Bir Vakıf İnsanı Azaklıoğlu Necati Bay TRTnin...
DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ VE VAKIF MEDENİYETİ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ VE VAKIF MEDENİYETİ
Gebze’de Haziran Meclisi Tamamlandı Gebze’de Haziran Meclisi Tamamlandı
Çocuklara Özel Eğlence Çocuklara Özel Eğlence
BASIN İLAN KURUMU VE KÜLTÜR YAYINLARI BASIN İLAN KURUMU VE KÜLTÜR YAYINLARI
Ucuzluk Panayırı'nda Binlerce Ürün Görücüye Çıktı Ucuzluk Panayırı'nda Binlerce Ürün Görücüye...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

Bir Vakıf İnsanı Azaklıoğlu Necati Bay TRTnin...
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü Facebook paylaşımını...

Haberi Oku