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Kocaelide YKS heycanı

Kocaeli'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT dolayısıyla sınava giren öğrencilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullara alınmaya başladı. Öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak maskelerini takarak sınav salonlarına giriş yaptı.

Kocaelide YKS heycanı

27 Haziran 2020 Cumartesi 13:28

 Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Anıtpark Yerleşkesi'ne sınava girmek için erken saatlerde gelmeye başlayan adaylar, kapıdaki görevliler tarafından kimlik ve sınav giriş kontrolü yapılmasının ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında en az 1 metrelik sosyal mesafe sağlanarak içeri alındı.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ile sınav görevlileri dışında hiç kimsenin yerleşke bahçesine alınmadığı gözlendi.

İlçe belediyeleri ise sınav merkezleri önüne kurduğu stantlarda adaylara su, kolonya ve maske dağıttı. 

- Engelsiz Kocaeli Taksi sınava taşıdı

Adaylardan kas hastası Yusuf Güneri (18), Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Kocaeli Taksi hizmetiyle evinden alınarak sınav merkezine getirildi.

Güneri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Evimden aldılar, sağ olsunlar. Şimdi üniversite sınavına gireceğim. Hedefim bilgisayar ya da yazılım mühendisliği... İkisinden biri hayalim, o yüzden sınava girmek çok istiyordum. İyi hazırlandım, başaracağıma inanıyorum." diye konuştu.





AA
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