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Kocaeli'deki Cinayet Davasında Mütalaa Açıklandı

Derince ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin yargılanan tutuklu sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması, tutuksuz sanığın ise suça iştirak ettiğine dair yeterli kanıt bulunmadığından beraati istendi

Kocaeli'deki Cinayet Davasında Mütalaa Açıklandı

23 Haziran 2021 Çarşamba 17:12

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kadının hayatını kaybetmesine ilişkin biri tutuklu, 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık V.K. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık E.K. ve sanık avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada tanıkların dinlenilmesinin ardından cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, olayın meydana geliş şekli, V.K. ile maktul Ebru Tenk (34) arasında geçmişe dayalı husumet, olayda kullanılan silahın niteliği, hedef alınan bölge ile sanığın silahından çıkan merminin maktulün vücudunda isabet ettiği bölge gözetilerek eyleminin "kasten öldürme" suçunu oluşturduğu kaydedildi.

Sanığın üzerine atılı "kasten öldürme" suçunu işlediğinin beyanlar, olay yeri inceleme raporu, ölü muayene ve otopsi tutanağı ile diğer delil ve raporlarla anlaşıldığı aktarılan mütalaada, V.K'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanık E.K'nin ise suça iştirak ettiğine dair cezalandırılmasına yeterli ve kesin kanıt bulunmadığından beraati istendi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esas hakkındaki beyanlarını hazırlamaları ve diğer eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi'nde 2019 yılında iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ebru Tenk silahla yaralanmıştı.

Çevredekiler tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ebru Tenk, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili V.K. ve ağabeyi E.K'nin de aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına almıştı.

Cinayet zanlısı V.K. ve ağabeyi E.K, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, 4 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Sanık E.K, daha sonra tahliye edilmişti.





AA
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