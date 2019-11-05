Kocaelili mühendislerden 1915 Çanakkale Köprüsü’ne teknik gezi

İMO Kocaeli Şubesi, üyelerinin örnek projeleri yerinde görmelerini

sağlamak için teknik gezilerini sürdürüyor. Oda üyeleri ve odaya bağlı

gençlik kolları olan genç-İMO üyelerinin katılım sağladığı gezide,

mühendisler ve geleceğin mühendis adayları tamamlandığında dünyanın en

uzun orta açıklıklı köprüsü olarak literatüre geçecek olan 1915

Çanakkale Köprüsü şantiyesini görme fırsatı buldu. Gelibolu’daki kule

keson temellerinin imal ve inşaa edildiği kuru havuz şantiyesini ziyaret

eden inşaat mühendisleri, şantiyenin kontrol mühendisi Mahmut Kaya’nın

sunumuyla proje hakkında bilgi aldılar.



DÜNYANIN EN UZUN ORTA AÇIKLIKLI KÖPRÜSÜ

Kaya, projenin vizyonunu, ihale bilgilerini, proje yapılanmasını,

kapsamını ve otoyol köprü konumunu anlattı. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün

2023 metre orta açıklık ile dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü

olacağını vurgulayan Kaya, Yap İşlet Devret modeliyle yürütülen projenin

88 kilometre ana gövde, 13 kilometrede bağlantı yolu olmak üzere toplam

101 kilometreyi bulan Malkara Çanakkale etabını yaptıklarını söyledi.



Sunumun ardından, İMO Kocaeli Şube üyeleri kuru havuzda imalatı devam

eden keson kuyu çalışmalarını yerinde inceledi.