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Kocaelili mühendislerden 1915 Çanakkale Köprüsü’ne teknik gezi

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi, üyeleri için yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'ne teknik gezi düzenledi.

Kocaelili mühendislerden 1915 Çanakkale Köprüsü'ne teknik gezi

05 Kasım 2019 Salı 13:12

İMO Kocaeli Şubesi, üyelerinin örnek projeleri yerinde görmelerini
sağlamak için teknik gezilerini sürdürüyor. Oda üyeleri ve odaya bağlı
gençlik kolları olan genç-İMO üyelerinin katılım sağladığı gezide,
mühendisler ve geleceğin mühendis adayları tamamlandığında dünyanın en
uzun orta açıklıklı köprüsü olarak literatüre geçecek olan 1915
Çanakkale Köprüsü şantiyesini görme fırsatı buldu. Gelibolu’daki kule
keson temellerinin imal ve inşaa edildiği kuru havuz şantiyesini ziyaret
eden inşaat mühendisleri, şantiyenin kontrol mühendisi Mahmut Kaya’nın
sunumuyla proje hakkında bilgi aldılar.

DÜNYANIN EN UZUN ORTA AÇIKLIKLI KÖPRÜSÜ
Kaya, projenin vizyonunu, ihale bilgilerini, proje yapılanmasını,
kapsamını ve otoyol köprü konumunu anlattı. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün
2023 metre orta açıklık ile dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü
olacağını vurgulayan Kaya, Yap İşlet Devret modeliyle yürütülen projenin
88 kilometre ana gövde, 13 kilometrede bağlantı yolu olmak üzere toplam
101 kilometreyi bulan Malkara Çanakkale etabını yaptıklarını söyledi.

Sunumun ardından, İMO Kocaeli Şube üyeleri kuru havuzda imalatı devam
eden keson kuyu çalışmalarını yerinde inceledi.


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