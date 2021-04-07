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Kocaeli'nde beyaz önlük giyen sağlık çalışanlarından Kovid-19'a karşı farkındalık yürüyüşü

"Çok yüksek riskli" kategorideki Kocaeli'nde beyaz önlüklerini giyerek sokağa çıkan sağlık çalışanları, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla yürüdü.

Kocaeli'nde beyaz önlük giyen sağlık çalışanlarından Kovid-19'a karşı farkındalık yürüyüşü

07 Nisan 2021 Çarşamba 16:03

İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan ve beraberindeki sağlık çalışanları, ellerindeki afişlerle bilgilendirmede bulunmak için Kocaeli Valiliğinden başlayarak Yürüyüş Yolu'na kadar yürüdü.

Güzergahtaki esnaf ile vatandaşlarla görüşen Pehlevan ve sağlık çalışanları, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Pehlevan, programın ardından yaptığı açıklamada, koronavirüsle amansız mücadele içerisinde olduklarını belirterek, maalesef son günlerde vaka sayılarında ülke genelinde olduğu gibi Kocaeli'de de bir artış olduğunu söyledi.

Bu yüzden maske, mesafe ve hijyene daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Pehlevan, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede her zaman sahadayız ama bu kez farklı bir etkinliğe imza atmak istedik. Esnafımızın, vatandaşımızın halini hatırını sorup gerekli uyarılarda bulunarak, onların da fikirlerini almak istedik. Kalabalık ortamlara mümkün oldukça girmemek gerekiyor. Etkinliklerden, taziyelerden, düğünlerden kesinlikle kaçınılmalı. Aşı sırası gelen vatandaşların aşılarını yaptırması gerekiyor. Bizler sağlık orduları olarak her zaman göreve hazırız ama vatandaşımızın sağlıklı olmasını istiyoruz. Bu sadece sağlık personelinin mücadelesiyle kazanılacak bir savaş değil. Birlikte mücadele verdiğimiz takdirde zaten vaka sayıları düşecek ve sağlıklı günlere geri döneceğiz."



AA
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