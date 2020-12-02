Kocaeli'nde Kovid-19 ile mücadele çalışmaları değerlendirildi

- Vali Seddar Yavuz:

- "İlimizde zafiyet oluşacak bir durum bulunmamakta, mevcut kapasitemizle ihtiyaç karşılanabilmektedir"

- "Tedbirler salgının seyrine göre alınmakta ve tüm kurumlarımızın iş birliğiyle dinamik bir süreç yönetilmektedir. Unutulmamalıdır ki kapasite ne kadar artırılırsa artırılsın salgın hastalıkta, önleyici tedbirlerle daha başarılı sonuçlar alınır"

Valilikte düzenlenen salgınla mücadele çalışmalarını değerlendirme toplantısında, Kovid-19'un kentteki seyri, vaka sayıları, hastanelerde ve yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı, filyasyon çalışmaları, alınan ve alınacak tedbirler masaya yatırıldı.

Vali Yavuz, Kocaeli'nin vaka sayısının yüksek seviyeli iller arasında yer aldığını belirterek, filyasyon ekip sayısını 200 ekibe kadar çıkardıklarını söyledi.

Yatak doluluk oranlarının hasta sayısıyla orantılı artığını aktaran Yavuz, "İlimizde 93 yoğun bakım yatağı mevcut kapasiteye ek olarak hizmete alınmıştır. Vaka sayımız ve hastanelere yatan hasta sayımız artmasına rağmen ilimizde zafiyet oluşacak bir durum bulunmamakta, mevcut kapasitemizle ihtiyaç karşılanabilmektedir. Tedbirler salgının seyrine göre alınmakta ve tüm kurumlarımızın iş birliğiyle dinamik bir süreç yönetilmektedir. Unutulmamalıdır ki kapasite ne kadar artırılırsa artırılsın salgın hastalıkta, önleyici tedbirlerle daha başarılı sonuçlar alınır." dedi.



- "Salgınla el birliğiyle mücadele edilmektedir"

Yavuz, vatandaşların maske, mesafe ve temizlik kurallarına mutlaka uymasının salgının yayılımını yavaşlatacağına işaret ederek, şöyle devam etti:

"İlimizde hali hazırda 8 PCR cihazı bulunmaktadır ve gerektiğinde günlük 10 bin kişiye test yapılabilmektedir. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin alacağı 4 PCR cihazıyla kapasitemizi 20 bin teste kadar çıkaracağız. İlimizde artan vaka sayılarına bağlı olarak ilave 200 yoğun bakım yatağı oluşturulmuş ve bu konuda gerekli tedbirler alınmaya devam edilmektedir. Şu ana kadar hastanelerimizde yatak sorunu olmamıştır. Vatandaşlarımızın dikkati ve bizim alacağımız tedbirlerle herhangi bir sorun yaşanmayacağını düşünüyoruz. Bunun yanı sıra Valiliğimizin koordinasyonunda Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ihtiyaç duyulan personel ve araç-gereç ihtiyacını karşıladı. Kocaeli Sanayi Odası ve Ticaret Odası da katkı sunarak her türlü desteği verdi. OSB yönetimleri de PCR cihazlarıyla araç desteğinde bulunarak sürece katkı sağladı. Bu bağlamda ilimiz el birliğiyle salgınla mücadele etmektedir."

Kurallara uyulmasına ilişkin de uyarılarda bulunan Yavuz, vatandaşların 7 gün 24 saat ulaşabileceği Kovid-19 iletişim merkezini kurduklarını ve gereken durumlarda "0262 550 50 85" ve "0262 550 50 86" numaralı telefonları aramaları halinde kendilerine yardımcı olunacağını kaydetti.

Toplantıya, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, İl Sağlık Müdür Vekili Ahmet Sarıışık ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri katıldı.