Kocaeli’nde tüm duraklar bakımlı ve temiz

Büyükşehir tarafından Kocaeli genelindeki 3.224 durağın bakım ve temizliği periyodik olarak yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı’na bağlı Durak Hizmetleri Birimi tarafından Kocaeli genelindeki kapalı durakların periyodik bakımları ve temizlikleri aksatılmadan yapılıyor.

3.224 DURAKTA TEMİZLİK VE BAKIM

Kocaeli genelinde faal durumda olan farklı özelliklere sahip toplam 3.224 adet kapalı yolcu duraklarının temizlikleri, boyamaları, kırık cam vb. donanım yenilemeleri Durak Hizmetleri Birimine bağlı 9 kişilik 3 ekiple 2 vardiya sisteminde çalışılarak periyodik olarak yapılıyor.

MODERN KAPALI DURAKLARA ÖZEL İLGİ

Kocaeli genelinde yaygınlaştırılan kapalı modern durakların bakımları ve temizlikleri belli periyotlarda aksatılmadan yapılıyor. Bu kapsamda Umuttepe, Gebze Teknik Üniversitesi, Umuttepe B Kapısı ve Alikahya Kadın Doğrum ve Çocuk Hastanesi önünde bulunan kapalı modern durakların tesisat ve donanım bakımları kontrol altında tutuluyor. Temizlikleri ise özel uygulamalarla yapılıyor.