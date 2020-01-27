Kocaeli'nin deneyimli deprem ekibi Elazığ’da

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık başkanlığındaki 20 kişilik ekip bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler depremde hasan gören köylerde erzak dağıtımı, çadır kurulumu ve sağlık taramaları gerçekleştiriyor.

KOCAELİ EKİBİ DEPREM BÖLGESİNDE

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatıyla 17 Ağustos 1999 yılında asrın felaketini yaşayan ve felaketten önemli bir bilgi birikimi ve tecrübeye sahip ekipler bölgeye gönderildi. Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık başkanlığındaki ekipte 20 personel görev yapıyor.

ÇADIR KURULUMU YAPILDI

Depremin hemen ardından bölgeye ulaşan ekipler AFAD, Kızılay ve ilçe kaymakamlıkların oluşturduğu kriz masası ile koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler ilk gün depremde hasar gören Elazığ ilçesi Duygulu köyüne hareket etti. Bölgede hasar tespit çalışması yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Evleri hasar gören ve oturulamayacak durumda olan vatandaşlara çadır kurdu.

GENİŞ KAPSAMLI SAĞLIK TARAMASI

Ekipler duygulu köyünde erzak dağıtımı gerçekleştirdi. Depremde hasar görmeyen ve oturulabilecek durumdaki evlerin eksikleri ekipler tarafından giderildi. Ekiplerin başında bulunan ve kendisi de doktor olan Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, sağlık taraması gerçekleştirdi. Bölgede görev yapan Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Feyzi Karabıyık büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sağlık kontrollerini ve aşılarını yaptı.

EN TECRÜBELİ EKİP

17 Ağustos 1999 yılında asrın felaketini yaşayan ve felaketten önemli bir bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olan Kocaeli İtfaiye ekipleri köylerde gerçekleşen enkaz çalışmalarına destek verdi. Önemli birikime sahip olan Kocaeli İtfaiyesi ekipleri Jandarma ekipleri ile birlikte yaptıkları çalışmalarla göz doldurdu.

GÖREVE DEVAM EDİYORLAR

Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık başkanlığında ki 20 kişilik ekip Duygulu köyünün ardından Sivrice İlçesi köylerindeki çalışmalara destek verdi. Ekipler kriz masası koordinesinde görev verilen her yerde çalışmalarına devam edecek.