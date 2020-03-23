banner484
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Koçtaş'tan mağazacılık faaliyetlerine geçici süreyle ara verme kararı

- Mağazacılık faaliyetleri harici diğer operasyonlar sürdürülerek, online mağaza ve mobil uygulama üzerinden hizmet vermeye devam edilecek

Koçtaş'tan mağazacılık faaliyetlerine geçici süreyle ara verme kararı

23 Mart 2020 Pazartesi 20:46

   Koçtaş, koronavirüsün etkilerini azaltmaya yönelik önlemler çerçevesinde, mağazacılık faaliyetlerine 24 Mart'tan itibaren geçici süreyle ara vereceğini           duyurdu.

Koçtaş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Ülkemizde ve tüm dünyada etkili olan Covid-19 (Koronavirüs) etkilerini azaltmaya yönelik önlemler çerçevesinde tüm mağazacılık faaliyetlerimize 24.03.2020 tarihinden itibaren geçici süre ile ara verilmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Mağazacılık faaliyetleri harici diğer operasyonların İş Sürekliliği Planı çerçevesinde sürdürüleceği; bu dönemde online mağaza www.koctas.com.tr ve Koçtaş mobil uygulaması üzerinden hizmet verilmeye devam edileceği belirtildi. 



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeKocaeliCoronaCovid-19OkullartatilOkullartatilmiWuhançinItalyaAvrupaİstanbulSondakikaHaberlerİzmitDilovasıDaricaMarmaraTicaretSağlıkAsayişDerslerRTEReceptayyiperdoğanBakanselçukFahrettinkocaBakanönemliAçıklam
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Vali den Açıklama Vali den Açıklama
Bakan Kocadan yeni açıklama Bakan Kocadan yeni açıklama
Başkan Büyükakın, sokak hayvanlarını unutmuyor Başkan Büyükakın, sokak hayvanlarını unutmuyor
Kurala uymayan kişi hakkında idari işlem Kurala uymayan kişi hakkında idari işlem
Vefat Yıldönümün de Hasan Celal Güzel Rahmetle anıldı Vefat Yıldönümün de Hasan Celal Güzel Rahmetle...
Virüs dünyayı tehdit ediyor Virüs dünyayı tehdit ediyor
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Vali den Açıklama
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv kameralarına önemli açıklama yaptı...

Haberi Oku