Komutanlar hayırlı olsuna geldi

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan ve Gebze İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Barış Eke Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Vatanımızın bekçisi, güvenliğimizin teminatı güvenlik güçlerimizin tüm mensuplarına görevlerinde başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun. Komutanlarımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.









MİNİKLER BAŞKAN AMCALARINI ZİYARET ETTİ

