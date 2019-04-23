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Komutanlar hayırlı olsuna geldi

Kocaeli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan ve Gebze İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Barış Eke, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e hayılrlı olsun ziyaretinde bulundu.

Komutanlar hayırlı olsuna geldi

23 Nisan 2019 Salı 10:34

 İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan ve Gebze İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Barış Eke Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Vatanımızın bekçisi, güvenliğimizin teminatı güvenlik güçlerimizin tüm mensuplarına görevlerinde başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun. Komutanlarımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.



MİNİKLER BAŞKAN AMCALARINI ZİYARET ETTİ

Gelen tebrikleri makamında kabul eden ve bir an olsun ziyaretçisi eksik olmayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Özel Biricik Anaokulunun minik öğrencilerini ağırladı. Minikler başkan amcalarına hayırlı olsun dileklerini iletti. Minik ziyaretçileri ile yakından ilgilenen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Sizler bizlerin kıymetlilerisiniz. Yaptığımız her şey sizlerin daha güzel bir gelecekte, daha güzel bir dünyada yaşamanız için. Sizleri çok seviyoruz. Sizler bizlerin yarınlarısınız” dedi.

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