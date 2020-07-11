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KÖRFEZ'DE 5 APARTMAN,76 KİŞİ Ve BİR PARK KARANTİNAYA ALINDI

KÖRFEZ'DE 5 APARTMAN 76 KİŞİ BİR PARK KARANTİNAYA ALINDI

KÖRFEZ'DE 5 APARTMAN,76 KİŞİ Ve BİR PARK KARANTİNAYA ALINDI

11 Temmuz 2020 Cumartesi 13:38

Körfez'de  yayılan virüs salgınına karşı tedbirlerde sıkı sıkıya uygulanıyor. Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla Körfez Sağlık Müdürlüğü; tedbirleri sıklaştırdı; bir çok yeri karantinaya aldı. Özellikle salgının etkili olduğu mahallelerden olan Yeniyalı Mahallesi ve Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bir çok yer karantina altına alındı. Yeniyalı Mahallesi Köroğlu Parkı, vatandaşlara ve çocuklara kapatıldı, bu parka giriş ve çıkışlar yasaklandı, etrafına güvenlik şeridi çekildi, karantina uygulamasının bulunduğuna dair ikaz yazısı parkın girişine asıldı. Aynı şekilde Yavuz Sultan Selim Mahallesi  Karadeniz sokak üzerinde bulunan 12 ve 14 nolu apartmanlar toplam 10 daire karantinaya alındı. Bu dairelerde toplam 43 kişinin yaşadığı bildirildi. Yine Yeniyalı Mahallesi'nde Ayva Sokak üzerinde 5-12 nolu aparmanlar ile 19 nolu apartmanda karantinaya alındı.  Yeniyalı Mahallesi'nde karantinaya alınan bu üç apartmanda ise 33 kişinin yaşadığı bildiirildi. Körfezde bu gün itibariyle 5 apatman bir park karantina altına alındığı bildirildi.



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