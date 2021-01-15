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Korona Vebası Salgını Gebze`nin Bir Değerini Aramızdan Aldı

Gebzemizin sevilen simalarından, gazetemizin de bir dönem spor sorumluluğunu yapan, İYİ Parti Çayırova İlçe Sekreteri Şakir Şükrü Erdöl, yakalandığı Covid-19 hastalığına yenik düşerek bugün sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

Korona Vebası Salgını Gebze`nin Bir Değerini Aramızdan Aldı

15 Ocak 2021 Cuma 14:22

Kısa bir süre önce ailesi ile birlikte virüsü yakalanan merhum Erdöl, bir süre hastanede tedavi gördüğü sırada durumu ağırlaşarak yoğun bakıma alınmıştı. Plazma nakli yapılması beklenen merhum Şakir Şükrü Erdöl’ün tedaviye cevap veremeyerek hayata gözlerini yumduğu öğrenildi. Gazete Gebze olarak, eski mesai arkadaşımız, kardeşimiz Şakir Şükrü Erdöl’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi, sevenlerine ve tüm Gebzelilere başsağlığı diliyoruz.

İsmail Kahraman`ın  Şakir Erdöl`ün Vefatı İle İlgili Sosyal Medya Paylaşımı 

Bir güzel  vefalı insan adam gibi adamdı.
Sözünü dudaktan gözünü budaktan sakınmazdı.
Gebze gazetesini kurduğumuz 37 yıl önce tanıdım.
Ağbi kardeş ilişkilerimiz hep devam etti. 
Gençlerle ilgili dert edinip gençlik üzerine yazdı.
Ah gençlik ...Vah Gençlik .. Yazısı hep konuşuldu. 
Gazetemizin ilk emektarlarından Şakir Şükrü Erdöl bu mübarek Cuma günü ebediyete yürüdü  kovid vebası salgını güzel kardeşimizi aramızdan aldı. Şakir kardeşim seni unutmayacağız makamın cennet olsun Allah c.c. senden razı olsun .Seni yine senin sosyal medyada yaptığın son paylaşımlarınla ebediyete uğurluyoruz.





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