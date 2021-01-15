Korona Vebası Salgını Gebze`nin Bir Değerini Aramızdan Aldı

Kısa bir süre önce ailesi ile birlikte virüsü yakalanan merhum Erdöl, bir süre hastanede tedavi gördüğü sırada durumu ağırlaşarak yoğun bakıma alınmıştı. Plazma nakli yapılması beklenen merhum Şakir Şükrü Erdöl’ün tedaviye cevap veremeyerek hayata gözlerini yumduğu öğrenildi. Gazete Gebze olarak, eski mesai arkadaşımız, kardeşimiz Şakir Şükrü Erdöl’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi, sevenlerine ve tüm Gebzelilere başsağlığı diliyoruz.





İsmail Kahraman`ın Şakir Erdöl`ün Vefatı İle İlgili Sosyal Medya Paylaşımı





Bir güzel vefalı insan adam gibi adamdı.

Sözünü dudaktan gözünü budaktan sakınmazdı.

Gebze gazetesini kurduğumuz 37 yıl önce tanıdım.

Ağbi kardeş ilişkilerimiz hep devam etti.

Gençlerle ilgili dert edinip gençlik üzerine yazdı.

Ah gençlik ...Vah Gençlik .. Yazısı hep konuşuldu.