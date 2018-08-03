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KOTO’dan, AK Parti’ye ‘Hayırlı Olsun’ Ziyareti

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti İl Başkanlığı görevine atanan Abdullah Eryarsoy’u ziyaret ederek ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti.

KOTO'dan, AK Parti'ye ‘Hayırlı Olsun' Ziyareti

03 Ağustos 2018 Cuma 16:29

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Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Başkan Yardımcıları Volkan Yılmaz, Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri; Yusuf Ziya Uludüz, Mehmet Akif Şen, Yusuf Erenkaya, Murat Barış, Ömer Efe ve Adnan Turan’ın yer aldığı KOTO heyeti, bir süredir vekaleten yürüttüğü AK Parti İl Başkanlığı görevine asaleten atanan Abdullah Eryarsoy’u ziyaret ederek, ‘hayırlı olsun’ temennilerini sundu. Ziyarette, geçmiş dönemde KOTO meclis üyesi olan ve Sivil Toplumlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Sedat Köse de yer aldı.

‘İŞ DÜNYASININ HIZINI YAVAŞLATAN KANUNLARIN İVEDİLİKLE HAYATA GEÇİRİLMESİ ARZUMUZDUR’

Eryarsoy’a ve il yönetimine görevlerinde başarılar dileyen Başkan Bulut, aynı zamanda KOTO Yönetim Kurulu üyesi de olan AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Adnan Turan ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Efe’ye de ayrıca ‘hayırlı olsun’ dileklerini sundu. Başkan Bulut, görüşmede Kocaeli iş dünyasının mevcut sorunlarıyla ilgili de bilgi vererek, çözüm önerilerini de sundu. Başkan Bulut, “İş dünyasının hızını yavaşlatan kanunların ivedilikle hayata geçirilmesi arzumuzdur” dedi.

ERYARSOY: KOTO KENT İÇİN ÖNEMLİ

Kocaeli Ticaret Odası’nı çok önemsediklerini ve önerilerin hayata geçirilmesi için çalışmalar yapılacağını ifade eden AK Parti İl Başkanı Eryarsoy, “KOTO kent için, bizim için çok önemli bir kurum. İnşallah önümüzdeki dönemde, işbirliği içerisinde güzel çalışmalar yapacağız. İş insanlarımızın önünün açılması önceliklerimiz arasında” dedi.

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