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KOÜ'de Sinema Söyleşileri Başladı

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) İletişim Fakültesi (İF) Radyo Televizyon ve Sinema (RTS) bölümü önderliğinde düzenlenen ‘1. Sinema Söyleşileri’ adlı etkinlik, 8 Mayıs Çarşamba günü KOÜ İF D-7 no’lu derslikte gerçekleşti.

KOÜ'de Sinema Söyleşileri Başladı

09 Mayıs 2019 Perşembe 09:31

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Birçok uzun metrajlı sinema filmi ve bunların yanı sıra onlarca reklam çeken Onur Aldoğan KOÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık mezunu olduğunu söyledi. Mezun olduğu okula konuk olarak gelmenin haklı gururunu yaşadığını dile getiren Aldoğan, etkinliğe katılan öğrencilerle birlikte çalışabileceğini de vurguladı. Oyuncu ve Öğretim Görevlisi olan Sinan Taşkan ise KOÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Ana Sanat Dalı Başkanlığının yanı sıra oyunculuk yaptığını sinemaseverlerle paylaştı. Onur Aldoğan ile birlikte sık sık çalıştıklarını söyleyen Taşkan, iyi bir ikili olduklarını vurguladı. “Eğer iyi bir ekibiniz varsa her işin altından kalkarsınız.” diye aktaran Taşkan, sinema sektöründe iş birliği yapılması gerektiğinin altını çizdi. Bir insan ne meslekle uğraşıyorsa uğraşsın o işle ilgili bütün ince detayını bilmesi gerektiğinin önemli olduğunu söyleyen Taşkan, “Yönetmenin dünya görüşü olmalı, yönetmenin oyunculukla ilgili dahi bir fikri olması lazım. Oyunculuğu bilmeyen insan oyuncuyu yönlendiremez.” dedi. Etkinliğe katılan öğrencileri film setine davet eden Onur Aldoğan, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Yeni nesilden ümitli olduğunu dile getiren Aldoğan, “Herkesten mutlaka öğrenecek bir şeyiniz var.” diyerek sözlerini noktaladı.



Etkinliğe Yönetmen Onur Aldoğan ve Oyuncu, Öğretim Görevlisi Sinan Taşkan konuk olarak katıldı. KOÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nigar Pösteki, Dr. Öğr. Üyesi Özgür Velioğlu Metin, Öğr. Gör. İren Dicle Deveci ve çok sayıda öğrenci etkinliğe katıldı. Etkinlik, KOÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nigar Pösteki’nin konuklara katılım belgesi ve çiçek vermesiyle son buldu.

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