KSO Başkanı Zeytinoğlu: “İhracatta kasım ayında da beklediğimiz rekor, ne yazık ki pandemideki ikinci dalganın etkisi ile sınırlı kaldı.”

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğu, Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre yıllık yüzde 0.95 düşüşle 16 milyar 88 milyon dolar olarak gerçekleşen kasım ayı ihracat ve yüzde 16.07 artışla 21 milyar 158 milyon dolar olarak gerçekleşen ithalat rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede; “Ekim ayında 17.3 milyar dolar ile gerçekleştirdiğimiz rekor ihracatı kasım ayında da bekliyorduk. Ancak ihracatımızı büyük oranda yaptığımız Avrupa ülkelerindeki toparlanmanın ikinci dalga ile sınırlı kalması nedeniyle, ihracatımız yüzde 0.95 düşerek 16.1 milyar dolar oldu.” dedi.

Kasım ayı itibariyle yıllık ihracatın 167,1 milyar dolar olduğunu belirten Zeytinoğlu; “2020 yılı toplam ihracatımızın 167,5 milyar dolar olacağını tahmin ediyoruz. Yeni Ekonomi Programında konulan hedefi şimdiden yakalayabileceğimizi görüyoruz. Ancak 2018 yılında bu ihracatı gerçekleştirmiştik.” açıklamasını yaparak ülkemizin ihracatının yüzde 55’ini AB ve Avrupa ülkelerine yaptığını belirterek; “Maalesef en büyük pazarımızdaki daralma bizim ihracatımızı da doğrudan etkiliyor. Diğer taraftan ihracat yaptığımız ilk 20 ülke içerisinde olup daha alt sıralara düşen pazarlarımız da var. Örneğin Suudi Arabistan’a olan ihracatımız yüzde 53 gerilemiş.” dedi.

Zeytinoğlu; “Yılın son ayında da ihracatın sınırlı kalacağını düşünüyoruz. Umarız aralık ayında ülkemizde ve tüm dünyada uygulanacak aşı ile pandeminin ekonomiye olumsuz etkileri azalacaktır. 2021 yılında aylık 17 milyar doların üzerinde rekor ihracatlar bekliyoruz.” açıklamasını yaptı.

Kasım ayında dış ticaret açığının yüzde 155.4 arttığını belirten KSO Başkanı; “2.2 milyar dolar olarak gerçekleşen ithalatımız kasım ayında yüzde 16 arttı. Dolayısıyla dış ticaret açığımız da yüzde 155.4 arttı. İthalatın alt kalemlerine göre yatırım mallarındaki yüzde 32.63’lük ve hammaddeki yüzde 9.7’lik artışları, yatırımlar ve üretim artışları açısından olumlu değerlendiriyoruz.” dedi.



