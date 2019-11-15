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KSO Başkanı Zeytinoğlu İşsizlik Ve Bütçe Performansını Değerlendirdi

TÜİK tarafından açıklanan ve ağustos ayında yüzde 14’e yükselen işsizlik oranını değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “İşsizlik oranındaki artış maalesef ağustosta da devam etti ve işsizlik oranı temmuz ayına göre 0.1 puan, geçen yılın aynı ayına göre ise 2.9 puan arttı. İşsizlikte mevsimsel olarak artışların başladığı dönemdeyiz. Önümüzdeki aylarda da işsizlik oranında artışların devam edeceğini bekleyebiliriz.” dedi.

KSO Başkanı Zeytinoğlu İşsizlik Ve Bütçe Performansını Değerlendirdi

15 Kasım 2019 Cuma 16:37

Geçen yıla göre, istihdamdaki gerilemenin yılın başından bu yana devam ettiğini ifade eden Zeytinoğlu, “Ağustos ayında hizmetler hariç diğer sektörlerde istihdam kaybı yaşandığını görüyoruz. Bu ayın başında ilave istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara yönelik “İstihdam Odaklı İşletme Kredisi” desteği açıklandı. Özellikle imalat sanayi sektörü ve devam eden konut projelerine yönelik, düşük maliyetli ve uzun vadeli işletme kredisi kullandırılması yönünde dört yeni ürün hayata geçirildi. Bu spesifik desteklerin diğer istihdam teşvikleri ile birleştiğinde sinerji oluşturacağını bekliyoruz. Umarız sağlanacak finansman kaynağı ile yaşanması muhtemel istihdam kaybının önüne geçilir ve kaybedilen istihdamın tekrar kazanılması sağlanmış olur.” dedi.

 

Zeytinoğlu, son çeyrekte ekonomide toparlanma olduğunu, bunun sürdürülebilirliğinin sağlanması durumunda istihdama da yansıyacağını belirterek, “Ekonomideki toparlanmanın işsizliğe yansımasının biraz zaman aldığını biliyoruz. İstihdamı artırabilmemizin, daha fazla ihracat, yatırımlar ve sanayiye dayalı büyümenin sağlanması ile mümkün olacağını düşünüyoruz.” dedi.

 

Zeytinoğlu, ağustosta yüzde 27.4’e yükselen genç nüfustaki işsizlik oranının 2005’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktığını söyleyerek, genç nüfustaki işsizlik oranındaki artışa dikkat çekti ve bunun acil çözüm üretilmesi gereken bir konu olduğunu söyledi.

 

-Ayhan Zeytinoğlu Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan ve ekim ayında 14.9 milyar TL açık veren bütçe gerçekleşmelerine ilişkin de değerlendirmede bulundu.Ekim ayında bütçe giderleri yüzde 18.9 artışla 80.3 milyar TL, bütçe gelirleri yüzde 5.2 artışla 65.4 milyar TL olarak gerçekleşti. Bütçe ekimde 14.9 milyar TL açık verdi. Ocak-ekim dönemi bütçe açığı 100.7 milyar TL oldu. Enflasyon üzerindeki harcamalar bütçeyi zorluyor. Bütçe açıkları faizlere baskı yapıyor. Bu da ekonomimizi kırılganlaştırıyor. Her zaman belirttiğimiz gibi denk bütçeyi savunuyoruz.” dedi.

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