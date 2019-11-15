KSO Başkanı Zeytinoğlu İşsizlik Ve Bütçe Performansını Değerlendirdi

Zeytinoğlu, son çeyrekte ekonomide toparlanma olduğunu, bunun sürdürülebilirliğinin sağlanması durumunda istihdama da yansıyacağını belirterek, “Ekonomideki toparlanmanın işsizliğe yansımasının biraz zaman aldığını biliyoruz. İstihdamı artırabilmemizin, daha fazla ihracat, yatırımlar ve sanayiye dayalı büyümenin sağlanması ile mümkün olacağını düşünüyoruz.” dedi.
Zeytinoğlu, ağustosta yüzde 27.4’e yükselen genç nüfustaki işsizlik oranının 2005’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktığını söyleyerek, genç nüfustaki işsizlik oranındaki artışa dikkat çekti ve bunun acil çözüm üretilmesi gereken bir konu olduğunu söyledi.
-Ayhan Zeytinoğlu Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan ve ekim ayında 14.9 milyar TL açık veren bütçe gerçekleşmelerine ilişkin de değerlendirmede bulundu. “Ekim ayında bütçe giderleri yüzde 18.9 artışla 80.3 milyar TL, bütçe gelirleri yüzde 5.2 artışla 65.4 milyar TL olarak gerçekleşti. Bütçe ekimde 14.9 milyar TL açık verdi. Ocak-ekim dönemi bütçe açığı 100.7 milyar TL oldu. Enflasyon üzerindeki harcamalar bütçeyi zorluyor. Bütçe açıkları faizlere baskı yapıyor. Bu da ekonomimizi kırılganlaştırıyor. Her zaman belirttiğimiz gibi denk bütçeyi savunuyoruz.” dedi.