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KSO Başkanı Zeytinoğlu kasım ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranını değerlendirdi

T.C. Merkez Bankası ve Kocaeli Sanayi Odası verilerine göre kasım ayı kapasite kullanım oranı sonuçlarını değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Oda olarak her ay düzenli olarak açıkladığımız imalat sanayinde kapasite kullanım oranı kasım ayında, ilimizde yüzde 70.8 ile geçen yılın 0.1 puan gerisinde kalırken, geçen aya göre 0.3 puan arttı.

KSO Başkanı Zeytinoğlu kasım ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranını değerlendirdi

24 Kasım 2020 Salı 17:36

Merkez Bankası tarafından yüzde 75.8 olarak açıklanan Türkiye imalat sanayinin kapasite kullanım oranı ise geçen yılın 1.4 puan gerisinde kalırken, geçen aya göre 0.4 puan arttı.” dedi. “Aylık bazda, mayıs ayında başlayan toparlanmanın kasımda da devam ettiğini memnuniyetle görüyoruz.” diyen Zeytinoğlu, “Bu ay yaptığımız araştırmada firmalarımızın yüzde 47’si kapasite kullanımlarının geçen aya göre arttığını bildirdi. Sektörlere baktığımızda, otomotiv, kimya, metal, plastik ve kauçuk sektörleri kapasite kullanım oranlarında ekim ayına göre artış gerçekleşen sektörler olarak karşımıza çıkıyor.” dedi. Kocaeli firmalarının iç ve dış piyasadaki gelecek dönem beklentilerini de açıklayan Zeytinoğlu, “Kasım ayı anketine yanıt veren firmaların yüzde 12’si aralık ayında iç siparişlerinin arttığını belirtilirken, yüzde 26’sı siparişlerinin azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 62’sinde ise sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. Ankete katılan firmaların yüzde 22’si dış
siparişlerinin aralık ayında arttığını belirtirken, yüzde 15’si azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 63’ünde ise alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır.” dedi.


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