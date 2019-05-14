KTO’dan Belediye Başkanlarına Ziyaret

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu, meclis divanı, kadın ve genç girişimciler icra kurulu üyeleri ile birlikte Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu, meclis divanı, kadın ve genç girişimciler icra kurulu üyeleri ile birlikte Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Ziyaret, Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, Başkan Vekili Abdullah Baki Susam, yönetim kurulu üyeleri Hamza Küpeli, Mehmet Gümüş, Meclis kâtip üyesi Kutlu Soner Kayalı, kadın girişimciler icra kurulu üyesi Ayşe Hacet Aşar ve genç girişimciler icra kurulu üyesi Nihatcan Kırcı’nın katılımı ile gerçekleştirildi.

ÖZTÜRK BAŞARILAR DİLEDİ

Başiskele için çok iyi işler yapacağınıza olan inancımızla yeni görevinizde başarılar diliyor. Allah çıktığınız yolda yar ve yardımcınız olsun diyoruz.’’dedi. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ise Körfez Ticaret Odasına ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.