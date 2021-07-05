Küresel Gazeteciler Konseyi Sonuç Bildirgesi Açıklandı

KGK bildirisinde kuraklık , İklim değişikliği ve çevre ile ilgili yaptığım öneri geniş şekilde yer aldı.

KGK bildirisinde kuraklık , İklim değişikliği ve çevre ile ilgili yaptığım öneri geniş şekilde yer aldı.

KGK bildirisinde kuraklık , İklim değişikliği ve çevre ile ilgili yaptığım öneri geniş şekilde yer aldı.

Yönetim, Denetim, Onur, Etik, Danışma Kurulları ile Yerel, Yaygın ve Dış Medya Meclis üyelerinin yanısıra 19 ülke ve 66 vilayetten katılan KGK temsilcileri 2-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında Alanya’da bir araya geldi.

Yönetim, Denetim, Onur, Etik, Danışma Kurulları ile Yerel, Yaygın ve Dış Medya Meclis üyelerinin yanısıra 19 ülke ve 66 vilayetten katılan KGK temsilcileri 2-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında Alanya’da bir araya geldi.

Yönetim, Denetim, Onur, Etik, Danışma Kurulları ile Yerel, Yaygın ve Dış Medya Meclis üyelerinin yanısıra 19 ülke ve 66 vilayetten katılan KGK temsilcileri 2-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında Alanya’da bir araya geldi.

KGK tüm kurulları ile gazetecilik mesleğinde yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve sektörün dijitale dönüşmesi sürecinde rekabetten uzak kalmaması için değerlendirmeler yaptı. Kamuoyuyla paylaşılmasına karar verilen konular şöyledir:

KGK tüm kurulları ile gazetecilik mesleğinde yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve sektörün dijitale dönüşmesi sürecinde rekabetten uzak kalmaması için değerlendirmeler yaptı. Kamuoyuyla paylaşılmasına karar verilen konular şöyledir:

KGK tüm kurulları ile gazetecilik mesleğinde yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve sektörün dijitale dönüşmesi sürecinde rekabetten uzak kalmaması için değerlendirmeler yaptı. Kamuoyuyla paylaşılmasına karar verilen konular şöyledir:

– Ülke ve toplum meselelerine duyarsız kalamayız. Çevre konusunda önde gelen, öncü ve referans sivil toplum kuruluşlarından birisi olmak amacıyla insanımızın huzuru, refahı ve bütün canlıların üzerinde hakça paylaşımla yaşayacağı bir dünya için her türlü işbirliğine hazırız.

– Küresel iklim değişikliği, kuraklık ve çevre kirliliği konusunda Konsey bünyesinde, bir çalışma komisyonu kurularak, bu konuda halkımızda bilinç ve farkındalık oluşturma, hükümetlere tavsiyelerde bulunma, çevre kirliliğiyle mücadele etme konusunda öncü rol üstlenilecektir. Bu amaçla projeler hazırlanacak, Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası kuruluşlarla ortak çalışma imkanları gözden geçirilecektir.

– Konsey olarak, 45 ülkedeki dış temsilcilerimizle ülkemizin kamu diplomasisi faaliyetlerine destek vermek amacıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun başta olmak üzere, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileriyle istişare ve işbirliğimiz artarak sürdürülecektir.

– Gazetecilik yıpranmış bir meslek haline geldi. Özellikle son dönemde sosyal medyada da afişe edilen konu ve olaylar “Medyada Etik” konusunu yeniden gündeme getirdi. Bu çerçevede; bazı güç odaklarının medyayı ele geçirme sorunsalına, mevcut ortam ve bazı yanlış uygulamaların zemin hazırladığı, olumsuz anlamda değişen gazetecilik profilinin temel nedenlerinin en başında eğitimsizlik ve liyakatsızlık geldiği, medya kuruluşları ve medya çalışanlarının ekonomik kaygılarının olduğu gerçeğinden hareketle, gazeteciliğin bir zenginleşme aracı olarak görülmemesi noktasında etik ve ahlaki değerlerin sağlam eğitsel ve hukuksal temellere sahip olması gerekir.

– KGK bünyesinde sertifikalı “İletişim Akademisi” kurmayı hedefliyoruz. Medya sektöründe çalışmaya başlayanlar başta olmak üzere, başarılı iletişim öğrencilerini de bu eğitim programına dahil edecek bir meslek içi eğitim programı için start vereceğiz.

– Son dönemde, algı; bilgi ve ilginin önüne geçti. Algıyı yöneten dünyayı yönetiyor. Ülkemiz aleyhinde, haksız, yersiz ve dezenformasyon kampanyalarına karşı KGK tüm unsurlarıyla küresel çapta mücadelesini sürdürecektir. Ayrıca, özellikle sosyal medya üzerinden yapılan operasyonel faaliyetlere karşı, ‘temiz sosyal medya’ kampanyasının hayata geçirilmesi noktasında rol üstlenilecektir.

– Basın İlan Kurumu yerel gazete sahipleri temsilcileri seçiminin, bundan sonraki süreçte daha katılımcı ve daha adil, temsiliyet ve hakkaniyet ölçüsünde yapılması temennimizdir. Pandeminin getirdiği ekonomik sorunlarla daha da zor günler yaşayan gazetelerden BİK’in aldığı yüzde 15’lik ilan komisyonunun yüzde 7.5 seviyesine çekilmesi can çekişen yazılı medyaya bir destek olacaktır. Yerel gazetelerin zorunlu kadrosu, illerin nüfus ve gelir durumuna göre yeniden belirlenmelidir.

– Yıllardan beri, yasal altyapısı olmadan yayın yapan internet yayıncılığının yaşadığı sorunların çözümü sürekli ertelenmektedir. Dijital medya mecrasına yönelik yasal düzenlemeler en kısa sürede hayata geçirilmelidir. Aksi halde bu alan (yasa dışı) korsan yayıncılığın ve dezenformasyonun cirit attığı bir mecra olarak tehdit oluşturmaya devam edecektir.

– Sektörün kanayan yarası haline gelen örgütlenme kaosuyla ilgili yaşanan sorunlara kalıcı çözüm üretilmesi, diğer meslek kuruluşlarında olduğu gibi oda veya benzeri bir düzenlemenin yapılması kaçınılmazdır.