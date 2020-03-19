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Küresel Gazeteciler Konseyin Den Yerel medya açıklaması

Küresel Gazeteciler Konseyin Den Yerel medya açıklaması

Küresel Gazeteciler Konseyin Den Yerel medya açıklaması

19 Mart 2020 Perşembe 22:46

 Küresel Gazeteciler Konseyin Den Yerel medya açıklaması           Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan “Virüs Paketi” ile ilgili bir değerlendirme yapan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) yönetim kurulu adına Genel Başkan Mehmet Ali Dim, medya sektörüne ve özellikle Anadolu basınına daha fazla destek istedi. Kovid 19 salgını nedeniyle yaşanan ekonomik, sosyal ve mali sorunların medya sektörünü olumsuz etkilediğini belirten Dim, hükümetin ve ilgili kuruluşların sektöre ve özellikle de can çekişen yerel medyaya destek vermesi gerektiğini söyledi. Yazılı medyanın kan kaybetmeye başladığı bu süreçte, Anadolu’da bulunan yerel medya şirketlerinin KOBİ kapsamında Kredi Garanti Fonu’ndan öncelikle istifade ettirilmesi gerektiğine işaret eden Dim şunları söyledi: Resmî ilan ödemelerinden Basın İlan Kurumu’nca basın kuruluşlarının borçlarına istinaden yapılan kesinti bu süreçte kaldırılabilir. Ayrıca, resmî kurumlara olan ödemeler (SGK ve Maliye gibi) ertelenmeli. Reklam faturalarına yansıya
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