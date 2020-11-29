banner558
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kurumlara online basın toplantısı çağrısı

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurumlara online basın toplantısı düzenlenme çağrısında bulundu.

Kurumlara online basın toplantısı çağrısı

29 Kasım 2020 Pazar 11:51

 KOGACE Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınında bulaş sayılarının Türkiye genelinde olduğu gibi Kocaeli'de de artığı belirtildi.

Tüm resmi kurum, kuruluş, oda, dernek, vakıf, siyasi parti ve STK'ların yöneticilerine çağrıda bulunulan açıklamada, "Bu durumda sahada çalışan ve özveriyle haber takibi yapan gazeteci arkadaşlarımızın sağlığını da önemsemeliyiz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bazı basın mensuplarının haber takibi yapmak üzere gittikleri toplantı ve etkinliklerde Kovid-19'a yakalandığı ve halen tedavilerinin sürdüğü aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Bu olağanüstü koşullar nedeniyle yüz yüze basın toplantısı, açıklama ve benzeri etkinlikler yerine mesaj ve açıklamalarınızı internet kanalıyla dijital ortamda ya da e-posta yoluyla yapmanızı, yazı, ses ve görüntü içeren güncel materyallerinizi de bu yollarla basın kuruluşlarına iletmenizi rica ederiz. Duyarlılığınıza şimdiden teşekkür ederiz."

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de mesai saatlerine Kovid-19 düzenlemesi Kocaeli'de mesai saatlerine Kovid-19 düzenlemesi
Çayırova’da Aralık meclisi tamam Çayırova’da Aralık meclisi tamam
Sepaş Enerji, merak edilenleri bu programda yanıtlıyor Sepaş Enerji, merak edilenleri bu programda yanıtlıyor
DARICA BELEDİYESİ’NDEN ÜNİVERSİTE HAZIRLIK KURSİYERLERİNE UZAKTAN EĞİTİM DESTEĞİ DARICA BELEDİYESİ’NDEN ÜNİVERSİTE HAZIRLIK...
Çalışmalar Başkan Büyükgöz’ün takibinde Çalışmalar Başkan Büyükgöz’ün takibinde
Ulaşımpark’ta nöbet değişimi Ulaşımpark’ta nöbet değişimi
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kocaeli'de mesai saatlerine Kovid-19 düzenlemesi
Kocaeli Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının mesai...

Haberi Oku