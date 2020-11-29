Kurumlara online basın toplantısı çağrısı

KOGACE Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınında bulaş sayılarının Türkiye genelinde olduğu gibi Kocaeli'de de artığı belirtildi.

Tüm resmi kurum, kuruluş, oda, dernek, vakıf, siyasi parti ve STK'ların yöneticilerine çağrıda bulunulan açıklamada, "Bu durumda sahada çalışan ve özveriyle haber takibi yapan gazeteci arkadaşlarımızın sağlığını da önemsemeliyiz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bazı basın mensuplarının haber takibi yapmak üzere gittikleri toplantı ve etkinliklerde Kovid-19'a yakalandığı ve halen tedavilerinin sürdüğü aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Bu olağanüstü koşullar nedeniyle yüz yüze basın toplantısı, açıklama ve benzeri etkinlikler yerine mesaj ve açıklamalarınızı internet kanalıyla dijital ortamda ya da e-posta yoluyla yapmanızı, yazı, ses ve görüntü içeren güncel materyallerinizi de bu yollarla basın kuruluşlarına iletmenizi rica ederiz. Duyarlılığınıza şimdiden teşekkür ederiz."