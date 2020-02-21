Lastik İş’ten Depremzedelere yardım!

Sendikal yaşamın köklü kuruluşlarından Lastik İş Sendikası, Elazığ Ve Malatya’da yaşayan depremzedelere ulaştırılmak üzere Lastik İş sendikasına bağlı işçiler tarafından toplanan nakdi yardımı Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’a teslim etti.

Valilikte düzenlenen ziyarete, Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı , Genel Sekreter İhsan Malkoç, yönetim kurulu üyeleri Salih Gür, Alperen Şakacı, ve Nejdet Ulusoy katıldılar. Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı burada yaptığı açıklamada;

“Elazığ’daki depremzedelere ulaştırmak üzere arkadaşlarımız biz söylemeden gönüllülük esasına dayalı olarak para toplamışlar ve bize de bu parayı yetkili yerlere vermek düştü. Depremi yaşadığımız için depremin hassasiyetlerini, oradaki duyguyu en iyi şekilde bilen bir bölgede oturuyoruz. Bu duyarlılıklarından dolayı ben fabrikalarda çalışan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.” Dedi.

AKSOY’DAN LASTİK İŞ İŞÇİLERİNE TEŞEKKÜR

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’da Elazığ’da yaşanan deprem sonrasında birçok kurum ve kuruluşumuz farklı yardımlarda bulunduklarını, AFAD Koordinasyon Başkanlığında bu yardımlar deprem bölgesine verildiğini, Kocaeli’den de farklı kuruluşların yaptığı yardımlarda Elazığ’a deprem bölgesine gönderildiğini söyledi. Vali Aksoy, “Lastik İş Sendikası’nın değerli yöneticileri, sendikaya bağlı işçilerimizin bir araya gelerek, oluşturduğu 30 bin liralık bir nakdi yardımı bugün bizlere verdi ve bizlerde İl AFAD Müdürlüğümüze bu parayı teslim ettik, bugün hesaba yatmak suretiyle ihtiyaç sahibi olan insanlar tarafından kullanılmasına fırsat verildi. Lastik İş Sendikası Genel Başkanına katkı veren bütün işçi kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Zor günlerde dayanışma içerisinde sıkıntılarımızı aşmamız bakımından da güzel bir çalışma oldu.” Dedi.