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Limandaki yükler "ojeli" tır şoförüne emanet

Kocaeli'de uluslararası limana yanaşan gemilerden kullandığı terminal içi aktarma tırına (ITV) koyulan yükleri taşıyan 26 yaşındaki Ayşe Kayam, işinde gösterdiği ustalıkla çevresindekilerin takdirini topluyor.

Limandaki yükler

06 Mart 2021 Cumartesi 13:27

- Kocaeli'deki uluslararası limanda devasa gemilerden alınan yükleri büyük titizlikle kullandığı terminal içi aktarma tırıyla taşıyan 26 yaşındaki Ayşe Kayam, yaptığı işle görenleri şaşırtıyor
- Ayşe Kayam:
- "Her işin bir zorluğu var ama insan isterse her işi yapar. Özellikle biz kadınlar her şeyi yapabiliriz. Bence hiçbir kadın korkmamalı, bu tarz zor işleri yapabilirler"
- "Mesela biriyle tanışıyorum, 'Tır şoförüyüm' diyorum. Yemin ettiriyor bana, ehliyetimi gösteriyorum, fotoğraf gösteriyorum, o şekilde inanıyorlar"

Sanayi kenti Kocaeli'de "erkek meslekleri" olarak bilinen iş kollarında kadın istihdamı her geçen gün artıyor.

Kentte, 5 yıldır faaliyet gösteren DP World Yarımca Limanı'nda verilen eğitimlerle zor meslekler arasında yer alan limancılık alanında kadın çalışanlara yer veriliyor.

Bu kadınlar arasında üniversite eğitimini yarıda bırakıp iş hayatına atılan 26 yaşındaki Ayşe Kayam da bulunuyor.

Ayşe Kayam, AA muhabirine, daha önce bir depoda işçi olarak çalıştığını, daha sonra eniştesinin tavsiyesi üzerine kamyon ve tır ehliyeti aldığını söyledi. 

- "En ufak bir dalgınlık sizi ölüme bile götürebilir"

Ehliyet almaya gittiğinde kendisine, "Sen kadınsın, tır ehliyetini ne yapacaksın?" dendiğini anlatan Kayam, "Ailem bile söyledi. Babam da 'Ehliyet almak için boşuna para veriyorsun. Bence hiç gitme yapamazsın.' dedi ama ben yaptım. Önce kamyon ehliyetini aldım, daha sonra tır ehliyetini de aldım. Başarılı bir şekilde sınavlarımı verdim. Bu şekilde DP World Yarımca Liman'ına da başvuru yaptım." diye konuştu. 

Kayam, araba kullanmayı sevdiğini, bu anlamda da tır sürmeyi de başarabileceğini düşünerek kendisini geliştirdiğini belirterek, "İyi ki de böyle bir işe başvuru yapmışım, böyle bir işe girmişim." dedi.

Kullandığı araçların direksiyonlarının çok hassas olduğunu söyleyen Kayam, şunları belirtti:

"İlk tıra bindiğim zaman geri manevra yapmak beni çok zorladı. Burada hafif bir kaçırdığımız zaman direksiyonu araba biraz fazla arkasını atıyordu. Bunda biraz zorlandım ama yardımcı oldular. Aştım, şu anda hiçbir sıkıntım yok. İşimizin çok riski var. En ufak bir dalgınlık sizi ölüme bile götürebilir hatta yanınızdaki arkadaşlarınızın da canına mal olabilir. Her zaman dikkatli olmak zorundasınız. Özellikle gece vardiyalarında. Mesela geçen kar yağdığı zaman yerler felaket kaygandı. En ufak bir dalgınlıkla arabayı kaydırabilirsiniz, gemiye çarpabilirsiniz ve insanların hayatını riske atabilirsiniz."

- "Her işin bir zorluğu var ama insan isterse her işi yapar"

Kayam, bütün zorluklara rağmen işini severek yaptığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Limana ilk geldiğimde 'Bu işi yapabilir miyim acaba? Nasıl olacak? Ya yapamazsam?' diye kendime sordum çünkü ailemin de çok baskısı vardı, 'Yapamazsın, seni 2 ay sonra işten çıkarırlar. Boşuna bu kadar uğraştın.' diye söylediler ama ben onların söylediklerine hiç takmadım. Elimden geleni yaptım, öğrenmek için çaba saffettim ve oldu da... Şimdi ailem 'Helal olsun, başardın.' diyorlar. Arkadaşlarım da aynı tepkiyi veriyorlar. Aslında herkes, 'Senin ne işin var, orada. Ne yapacaksın orada, niçin tır kullanıyorsun. Başka iş mi yok?' diyorlardı. Bu şekilde çok tepki aldım. Mesela biriyle tanışıyorum, 'Tır şoförüyüm.' diyorum. Yemin ettiriyor bana, ehliyetimi gösteriyorum, fotoğraf gösteriyorum, o şekilde inanıyorlar."

Dışardan gelen tır şoförlerinin kendisini gördüklerinde şaşırdıklarını dile getiren Kayam, , "Alkışlıyorlar, fotoğraf ve video çekiyorlar. Bu gibi şeyler oluyor. Her işin bir zorluğu var ama insan isterse her işi yapar. Özellikle biz kadınlar her şeyi yapabiliriz. Bence hiçbir kadın korkmamalı, bu tarz zor işleri yapabilirler." değerlendirmesinde bulundu.



AA
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