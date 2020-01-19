Macera parkı çürümeye başladı
Vatandaş Şikayet Ediyor.Okuyucularımızdan gelen tepkiler Adnan Köşker döneminde çok büyük paralar harcanarak yapılan Eskihisar macara Parkı çürüyüp dökülmeye başladı.
Macara parkı arkasındaki villalar da ağaç katliamı
Toprakçıoğlu villaları olarak bilinen macera parkı arkasındaki villa bahçelerinde bulunan bazı çam ağaçlarının kesilip kökünden çıkarıldığı konusunda şikayetler var.
Ağaç katliamı ile ilgili soruşturma açılmasını isteyen vatandaşlar, yetkililer bölgede daha önce çekilen hava fotoğraflarında ağaç katliamını tam olarak görüldüğünü ve gerekli işlemleri başlatmaları istenmektedir.
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