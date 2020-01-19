Macera parkı çürümeye başladı

Kesin kabulü yapılmadan tüm parası ödenen ancak bir çok malzeme kaliteli olmadığı için şimdiden çürüyüp paslanan macara parkındaki macera aletleri ve malzemelerin büyük bir kısmı kullanılmadan çürümeye başlaması, vatandaşların tepkilerine neden oluyor. Konuyla ilgili belediye yetkililerin kamuoyuna açıklama yapması isteniyor.Macara parkı arkasındaki villalar da ağaç katliamıToprakçıoğlu villaları olarak bilinen macera parkı arkasındaki villa bahçelerinde bulunan bazı çam ağaçlarının kesilip kökünden çıkarıldığı konusunda şikayetler var.Ağaç katliamı ile ilgili soruşturma açılmasını isteyen vatandaşlar, yetkililer bölgede daha önce çekilen hava fotoğraflarında ağaç katliamını tam olarak görüldüğünü ve gerekli işlemleri başlatmaları istenmektedir.İstek ve şikayetlerinizi www.gebzegazetesi.com a gönderebilirsiniz.