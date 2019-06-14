Marmara Nakliyeciler Terminali süre istedi

Gebze Belediyesi ile mahkemelik olan Marmara Nakliyeciler Terminali’nde mahkemeyi kazanan Gebze Belediyesi, garajın boşaltılması için Kaymakamlığa talepte bulunmuş, Kaymakamlık’ta kolluk kuvvetleri ile tarminali teslim almak için Barış mahallesindeki tesise tahliye ekibini yönlendirmişti. Ancak işletmeci şirketin Salı gününe kadar süre istemesi ile tutanak tutuldu ve ekipler geri döndü.

Marmara Nakliyeciler Terminali ve Akaryakıt Nakliye Turizm İnşaat San.Tic.Ltd.Şti.'nin, 2002 yılında Gebze Barış Mahallesi Koşuyolu Caddesi üzerinde kurulduğu 60 bin m2’lik alanın mülkiyet sahibi Gebze Belediyesi ile süren yargı süreci tamamlandı ve mahkemeyi kazanan Gebze Belediyesi Marmara Nakliyeciler Terminali’nin tahliye işlemlerini başlattı.

Gebze Belediyesi ile mahkemelik olan Marmara Nakliyeciler Terminali’nde mahkemeyi kazanan Gebze Belediyesi, garajın boşaltılması için Kaymakamlığa talepte bulunmuş, Kaymakamlık’ta kolluk kuvvetleri ile tarminali teslim almak için Barış mahallesindeki tesise tahliye ekibini yönlendirmişti. Ancak işletmeci şirketin Salı gününe kadar süre istemesi ile tutanak tutuldu ve ekipler geri döndü.



GÜNER : SALI GÜNÜNE KADAR SÜRE VERDİK



Konuyla ilgili Gebze Belediye Başkan yardımcısı Selamet Güner, bir açıklama yaptı. Marmara Nakliyeciler Terminali’nin uzun yıllardır Gebze’nin kanayan bir yarası olduğunu belirten Güner, “Bilindiği gibi Gebze Belediyesi buradaki mahkeme sürecini kazanmıştı. İşletmecinin temyiz girişimi de lehimize sonuçlandığından buranın boşaltılması izin Kaymakamlık nezdinde harekete geçtik. Ancak yönetimin henüz boşaltma işlemi için hazır olmadığını beyan etmesi üzerine Belediyemiz İştirakler Müdürlüğü ve Avukatımız kanalıyla zabıt tutuldu ve boşaltma işleminin Salı günü yapılması kararı ile terminalden ayrıldık. Salı günü normal prosüdür işleyecek ve tahliye işlemi tamamlanacak.” Dedi.



2003 yılında dönemin Gebze Belediye Başkanı Ahmet Penbegüllü’nün projesi olarak Tek-İmaş A.Ş firmasına yaptırılmıştı. Proje kapsamında tesisin tüm altyapı inşaatı, 70.000m2 arazi düzenlemesi, 600 adet kapasiteli treyler garajı, 90 adet büro, otel, kafeterya, market, akaryakıt istasyonu, depo ve yıkama yağlama ünite inşaatları gerçekleştirilmişti. Gebze Belediyesi tarafından yaptırılan tesis, 10 yıl süreyle Kirala-Yap-İşlet-Devret yöntemine göre ihale ile Muhammet Akif Kaymak’a kiralanmıştı. BU süre 2013 yılında dolarken, işletmeci firma bir türlü terminalden çıkmaya yanaşmadı. Süregelen davalar ve mahkeme süreçleri sonuç verdi ve Gebze Belediyesi terminal binasını boşaltma kararını çıkartarak süreci başlattı.