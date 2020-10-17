Mehmet Aras'dan Ülke Ve Parti Gündemine Dair Açıklamalar

Ülke ve parti gündemine dair açıklamalarda bulunan Aras, şu şekilde konuştu;

Haftalık toplantısına, Karamürsel ilçe başkanlığında yaşanan değişime atıfta bulunarak başlayan

Yeniden Refah Partisi Kocaeli il başkanı Mehmet Aras; ‘’bugüne kadar Kocaeli’de örnek çalışmalar

yapan Karamürsel, bundan sonra da Ali Osman Aydın’la aynı tempoda çalışmalarını sürdürecektir’’

dedi.





SAVAŞ SUÇU İŞLENİYOR

Cuma namazı çıkışı Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu’nun Azerbaycan’a destek olmak için

düzenlemiş oldukları basın açıklamasına katıldığını söyleyen Aras, BM çatısı altında 3 tane terörist

devlet vardır bunlar; İsrail, Ermenistan ve Yunanistan’dır diyerek Dağlık Karabağ’da siviller

katlediliyor, resmen savaş suçu işleniyor ifadelerini kullandı.





MİLLİ SİYASET AKADEMİSİ

Yeniden Refah Partisi genel başkanı Dr. Fatih Erbakan’ın öncülüğünde açılan milli siyaset

akademisinden de söz eden Yeniden Refah Partisi Kocaeli il başkanı Mehmet Aras, 10.11.2020

tarihine kadar başvuruların devam edeceğini, eğitimlerin ise 13-14-15 Kasım tarihleri arasında Bolu

Sarot Termal Park Tatil Köyü’nde gerçekleşeceğini söyledi. Sözlerine devam eden Aras, ülkemizin en

çok ihtiyaç duyduğu liyakatlı devlet adamlarının yetişmesi için atılan bu adımın ülkemizin dürüst

bürokrat ve devlet adamı yetiştirilmesi anlayışına büyük katkı sağlayacağını ifade etti.





NAİM ÖZTÜRK KOCAELİ’YE GELİYOR

Yeniden Refah Partisi Kocaeli il başkanı Mehmet Aras, Kocaeli il teşkilatının eylül ayı divan

toplantısının ise 23.10.2020 (Cuma) günü il binasında yapılacağını ve il yönetiminin ve Kocaeli’nin tüm

ilçelerinin eksiksiz katılım sağlayacağını partililerine duyururken, il divan toplantısına partisinin Bursa