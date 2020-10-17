banner426
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Mehmet Aras'dan Ülke Ve Parti Gündemine Dair Açıklamalar

Yeniden Refah Partisi Kocaeli il teşkilatı, haftalık toplantısını il başkanlığı binasında basına açık bir şekilde gerçekleştirdi.

Mehmet Aras'dan Ülke Ve Parti Gündemine Dair Açıklamalar

17 Ekim 2020 Cumartesi 12:15

Ülke ve parti gündemine dair açıklamalarda bulunan Aras, şu şekilde konuştu;
Haftalık toplantısına, Karamürsel ilçe başkanlığında yaşanan değişime atıfta bulunarak başlayan
Yeniden Refah Partisi Kocaeli il başkanı Mehmet Aras; ‘’bugüne kadar Kocaeli’de örnek çalışmalar
yapan Karamürsel, bundan sonra da Ali Osman Aydın’la aynı tempoda çalışmalarını sürdürecektir’’
dedi.

SAVAŞ SUÇU İŞLENİYOR
Cuma namazı çıkışı Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu’nun Azerbaycan’a destek olmak için
düzenlemiş oldukları basın açıklamasına katıldığını söyleyen Aras, BM çatısı altında 3 tane terörist
devlet vardır bunlar; İsrail, Ermenistan ve Yunanistan’dır diyerek Dağlık Karabağ’da siviller
katlediliyor, resmen savaş suçu işleniyor ifadelerini kullandı.

MİLLİ SİYASET AKADEMİSİ
Yeniden Refah Partisi genel başkanı Dr. Fatih Erbakan’ın öncülüğünde açılan milli siyaset
akademisinden de söz eden Yeniden Refah Partisi Kocaeli il başkanı Mehmet Aras, 10.11.2020
tarihine kadar başvuruların devam edeceğini, eğitimlerin ise 13-14-15 Kasım tarihleri arasında Bolu
Sarot Termal Park Tatil Köyü’nde gerçekleşeceğini söyledi. Sözlerine devam eden Aras, ülkemizin en
çok ihtiyaç duyduğu liyakatlı devlet adamlarının yetişmesi için atılan bu adımın ülkemizin dürüst
bürokrat ve devlet adamı yetiştirilmesi anlayışına büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

NAİM ÖZTÜRK KOCAELİ’YE GELİYOR
Yeniden Refah Partisi Kocaeli il başkanı Mehmet Aras, Kocaeli il teşkilatının eylül ayı divan
toplantısının ise 23.10.2020 (Cuma) günü il binasında yapılacağını ve il yönetiminin ve Kocaeli’nin tüm
ilçelerinin eksiksiz katılım sağlayacağını partililerine duyururken, il divan toplantısına partisinin Bursa
il başkanı Naim Öztürk’ün de katılacağı bilgisini paylaştı.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli Valisi Yavuz'dan Kocaeli Valisi Yavuz'dan "Muhtarlar Günü" mesajı
Kocaeli Valisi Yavuz'dan Kocaeli Valisi Yavuz'dan "Muhtarlar Günü" Mesajı
BTP'den Ermenistan Saldırısına Tepki BTP'den Ermenistan Saldırısına Tepki
Tiyatro Severler Ustalarla Yan Yana Tiyatro Severler Ustalarla Yan Yana
Gebze’de Tavşanlı Çiftlik Caddesi’nde Üst Yapı Çalışması Gebze’de Tavşanlı Çiftlik Caddesi’nde Üst...
Gaziler Dağı’nda Temizlik Çalışması Gaziler Dağı’nda Temizlik Çalışması
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kocaeli Valisi Yavuz'dan "Muhtarlar Günü" mesajı
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Haberi Oku