Mehmet Aras'dan Ülke Ve Parti Gündemine Dair Açıklamalar

Ülke ve parti gündemine dair açıklamalarda bulunan Aras, şu şekilde konuştu;
Haftalık toplantısına, Karamürsel ilçe başkanlığında yaşanan değişime atıfta bulunarak başlayan
Yeniden Refah Partisi Kocaeli il başkanı Mehmet Aras; ‘’bugüne kadar Kocaeli’de örnek çalışmalar
yapan Karamürsel, bundan sonra da Ali Osman Aydın’la aynı tempoda çalışmalarını sürdürecektir’’
dedi.
SAVAŞ SUÇU İŞLENİYOR
Cuma namazı çıkışı Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu’nun Azerbaycan’a destek olmak için
düzenlemiş oldukları basın açıklamasına katıldığını söyleyen Aras, BM çatısı altında 3 tane terörist
devlet vardır bunlar; İsrail, Ermenistan ve Yunanistan’dır diyerek Dağlık Karabağ’da siviller
katlediliyor, resmen savaş suçu işleniyor ifadelerini kullandı.
MİLLİ SİYASET AKADEMİSİ
Yeniden Refah Partisi genel başkanı Dr. Fatih Erbakan’ın öncülüğünde açılan milli siyaset
akademisinden de söz eden Yeniden Refah Partisi Kocaeli il başkanı Mehmet Aras, 10.11.2020
tarihine kadar başvuruların devam edeceğini, eğitimlerin ise 13-14-15 Kasım tarihleri arasında Bolu
Sarot Termal Park Tatil Köyü’nde gerçekleşeceğini söyledi. Sözlerine devam eden Aras, ülkemizin en
çok ihtiyaç duyduğu liyakatlı devlet adamlarının yetişmesi için atılan bu adımın ülkemizin dürüst
bürokrat ve devlet adamı yetiştirilmesi anlayışına büyük katkı sağlayacağını ifade etti.
NAİM ÖZTÜRK KOCAELİ’YE GELİYOR
Yeniden Refah Partisi Kocaeli il başkanı Mehmet Aras, Kocaeli il teşkilatının eylül ayı divan
toplantısının ise 23.10.2020 (Cuma) günü il binasında yapılacağını ve il yönetiminin ve Kocaeli’nin tüm
ilçelerinin eksiksiz katılım sağlayacağını partililerine duyururken, il divan toplantısına partisinin Bursa
il başkanı Naim Öztürk’ün de katılacağı bilgisini paylaştı.