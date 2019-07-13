Mehmet Şevket Eygi vefat etti

Gazeteci, yazar, Bedir Yayınevi sahibi Mehmet Şevket Eygi, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören yazar, dün akşam 22.30'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Uzun yıllar Milli Gazete'de köşe yazarlığı yapan Eygi'nin cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Fatih Camisi'nden kaldırılarak Kozlu Mezarlığı'na defnedilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazeteci-yazar Mehmet Şevket Eygi'nin hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendiğini belirterek taziye mesajı paylaştı. Erdoğan, Twitter paylaşımında, "Ülkemizin yetiştirdiği en önemli mütefekkir ve münevverlerden biri olan Muhterem Mehmed Şevket Eygi Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim." ifadesini kullandı. Erdoğan, Mehmed Şevket Eygi'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Eygi'nin vefatı dolayısıyla yakınları ve sevenlerine başsağlığı diledi. Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Eygi için taziye mesajı yayımladı. Eygi'nin vefatını büyük üzüntüyle öğrendiğini belirten Oktay, "Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Usta yazarın vefatının ardından sosyal medya hesabından başsağlığı dileğinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Muhterem Mehmet Şevket Eygi Beyi kaybettik. Başımız sağ olsun. Mevla gani gani rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Türk siyasetinin önemli isimleri Eygi'nin vefat haberinin duyulmasının ardından sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda üzüntülerini dile getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı paylaşımda, "Çok kıymetli mütefekkir Mehmed Şevket Eygi Bey'i kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı ve sabr-ı cemil niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, üzüntüsünü şu sözlerle aktardı: "Türk matbuatının onuruna düşkün, değerlerinden asla taviz vermeyen, cesur kalemlerinden muhterem Mehmed Şevket Eygi bey hakka yürüdü. Onu Selatin camilerinde coşkulu kalabalıklarla kılınan sabah namazlarında esen bir rüzgar olarak hatırlayacağız. Allah rahmet eylesin."

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Gazete yazarı, kıymetli mütefekkir ve ilim adamı Mehmed Şevket Eygi'nin ahirete irtihal ettiğini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. İrfan ve hakikat yolunda bir ömür geçiren merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Mütefekkir, yazar Mehmed Şevket Eygi Bey'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Allah mekanını cennet eylesin. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun." cümleleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz de Eygi'nin cesur kalemiyle değerlerinden taviz vermediğinin altını çizerek, "Ülkemizin yetiştirdiği önemli mütefekkirlerden Mehmed Şevket Eygi Bey’e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." şeklinde üzüntüsünü paylaştı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Kalemiyle inandıklarını çekinmeden savunan, kendine has zarif bir üsluba sahip, bir dönemin sembol ismi Mehmet Şevket Eygi beyefendiye Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm sevenlerine taziyelerimi iletiyorum." sözlerine yer verdi.

Eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Burhan Kuzu ise Mehmed Şevket Eygi’nin çok değerli bir yazar, kıymetli bir ilim adamı olduğunu belirterek, "Dinimizi ve manevi değerlerimizi savunduğu için cezalar aldı. Çok çileler çekti. Çok şükür yeni Türkiye'yi görerek huzur içinde gitti. Ruhun şad, mekanın cennet olsun değerli hocam." değerlendirmesinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş'tan başsağlığı mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Twitter üzerinde yaptığı paylaşımda, Eygi'nin bir dönem Diyanet İşleri Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevini üstlendiğine işaret ederek, "Kıymetli mütefekkir, münevver ve ilim adamı Mehmed Şevket Eygi Beyefendi'nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Ayrıca İlim Yayma Vakfı, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Milli Türk Talebe Birliği, Siyer Vakfı, Yedi Hilal Derneği, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi ve Birlik Vakfı Gençlik Platformunun aralarında bulunduğu çeşitli dernek ve vakıflar da taziye mesajları paylaştı.

AA