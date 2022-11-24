Memur-senden öğretmenler günü hediyesi

Memur-Sen İl Başkanı ve Eğitim-Bir-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Şahin Yaşlık, öğretmenler günü nedeniyle Gülenyüz Sigorta ile bir protokol töreni gerçekleştirerek, bugüne kadar yapılmış en iyi anlaşma olduğunu ifade etti. Gülenyüz Sigorta Şirketi Genel Müdürü Bahar Uzunca ile birlikte Memur-Sen İl binasında gerçekleşen törende bir konuşma yapan İl Başkanı Şahin Yaşlık, “ Düzce depremi bizlere 99 depremini hatırlattı bize. Öncelikle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Bu yaptığımız anlaşma kasko, konut poliçesi, tamamlayıcı sağlık sigortası, zorunlu trafik sigortası hem de Dask anlaşması üzerine uzun zamandır çalışmalar yapıyorduk. Bugün itibariyle de Memur-Sen üyelerimize bugüne kadar yapılmış en iyi anlaşmalardan birisidir. Hiçbir yerden alamayacakları fiyatlarda bir anlaşma imzaladık. Öğretmenler günü hediyesi olarak bunu kabul ediyoruz” dedi. Gülenyüz Sigorta Genel Müdürü Bahar Uzunca’da 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayarak tüm Memur-Sen üyelerine anlaşma hayırlı olmasını diledi.