banner856
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Memur-senden öğretmenler günü hediyesi

Memur-Sen İl Başkanı Şahin Yaşlık, öğretmenler günü nedeniyle Gülenyüz Sigorta ile yaptıkları anlaşmanın bugüne kadar yapılmış en iyi anlaşma olduğunu belirterek, öğretmenler ve tüm memurlara anlaşmanın hayırlı olmasını diledi.

Memur-senden öğretmenler günü hediyesi

24 Kasım 2022 Perşembe 12:01

Memur-Sen İl Başkanı ve Eğitim-Bir-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Şahin Yaşlık, öğretmenler günü nedeniyle Gülenyüz Sigorta ile bir protokol töreni gerçekleştirerek, bugüne kadar yapılmış en iyi anlaşma olduğunu ifade etti. Gülenyüz Sigorta Şirketi Genel Müdürü Bahar Uzunca ile birlikte Memur-Sen İl binasında gerçekleşen törende bir konuşma yapan İl Başkanı Şahin Yaşlık, “ Düzce depremi bizlere 99 depremini hatırlattı bize. Öncelikle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Bu yaptığımız anlaşma kasko, konut poliçesi, tamamlayıcı sağlık sigortası, zorunlu trafik sigortası hem de Dask anlaşması üzerine uzun zamandır çalışmalar yapıyorduk. Bugün itibariyle de Memur-Sen üyelerimize bugüne kadar yapılmış en iyi anlaşmalardan birisidir. Hiçbir yerden alamayacakları fiyatlarda bir anlaşma imzaladık. Öğretmenler günü hediyesi olarak bunu kabul ediyoruz” dedi. Gülenyüz Sigorta Genel Müdürü Bahar Uzunca’da 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayarak tüm Memur-Sen üyelerine anlaşma hayırlı olmasını diledi. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
24 KasımÖğretmenler Günü
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
CHP'Lİ AYDIN'DAN TAZİYE MESAJI! CHP'Lİ AYDIN'DAN TAZİYE MESAJI!
Sefa Doğanay taklitleriyle Öğretmenlere Unutulmaz Bir Gece Yaşattı Sefa Doğanay taklitleriyle Öğretmenlere Unutulmaz...
DÜNYA BELEDİYELER BİRLİĞİ YÖNETİMİ GEBZEDE TOPLANDI DÜNYA BELEDİYELER BİRLİĞİ YÖNETİMİ GEBZEDE...
Saadet İzmit Kongreye Hazır Saadet İzmit Kongreye Hazır
Uluslar Arası UCLG-MEWA Gebze Buluşması Start Aldı Uluslar Arası UCLG-MEWA Gebze Buluşması Start Aldı
KALDER 31. Kalite Kongresi Kocaeli’’de yapıldı KALDER 31. Kalite Kongresi Kocaeli’’de yapıldı
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner376

banner377

CHP'Lİ AYDIN'DAN TAZİYE MESAJI!
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) önceki dönem Kocaeli İl Yönetim Kurulu Üyesi Sait Aydın, 4.08'de Düzce'de...

Haberi Oku