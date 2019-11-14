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Milli Heyecan GKM’de yaşanacak

14 Kasım Perşembe günü saat 20:00’de Milli takımımızın İzlanda’yla oynayacağı maçın yayını olumsuz hava koşulları sebebiyle Gebze Kültür Merkezine alınmıştır.

Milli Heyecan GKM'de yaşanacak

14 Kasım 2019 Perşembe 16:37

14 Kasım Perşembe günü saat 20:00’de Milli takımımızın İzlanda’yla oynayacağı maçın yayını olumsuz hava koşulları sebebiyle Gebze Kültür Merkezine alınmıştır. Gruptan çıkma yolunda çok önemli bir karşılaşmaya çıkacak olan Milli Takımımızın heyecanını Gebzeliler birlikte, tek yürek olarak GKM’de yaşayacak.  Gebze Belediyesi tarafından yapılacak organizasyonla Milli Takımımızı desteklemeye ve bu heyecanı birlikte yaşamaya tüm Gebzeliler davetli. 


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