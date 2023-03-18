banner893
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Minikler Çanakkale Zaferi'ni Böyle Kutladı

Çayırova'da kırmızı beyaza bürünen minikler Çanakkale Zaferi'nin 108’inci yıl dönümünü hazırladıkları koreografi ve drama gösterileriyle kutladı.

Minikler Çanakkale Zaferi'ni Böyle Kutladı

18 Mart 2023 Cumartesi 13:27

 
 
 
Çayırova'da kırmızı beyaza bürünen minikler Çanakkale Zaferi'nin 108’inci yıl dönümünü hazırladıkları koreografi ve drama gösterileriyle kutladı.   
  Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü koreografi ve drama gösterileri ile kutladı. Kırmızı beyaza bürünen minikler, ellerindeki Türk bayraklarıyla şiir okudu. Çanakkale Zaferi’ni canlandıran minikler drama gösterisi ile tarihe yolculuk yaptı. Çanakkale’de kadın, erkek, genç, yaşlı herkesin vatan için canla başla seferber olduğunu anlatan drama etkinliğinde cephede savaşan askerler, onlara yemek taşıyan kadınlar, savaşta yaralanıp tedavi gören askerler ve şehitlikte dua okunması gibi birçok tarihi an canlandırıldı. 
 




                              


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gaziantep'te Şiddetli Dolu Yağışı Kenti Beyaza Bürüdü (VİDEOLU HABER) Gaziantep'te Şiddetli Dolu Yağışı Kenti Beyaza...
Atölye Etkinlikleriyle Acılarını Bir Nebze de Olsa Unutuyorlar Atölye Etkinlikleriyle Acılarını Bir Nebze de...
Kocaeli Para Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapıyor Kocaeli Para Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'na...
Konteyner Kentte Yeni Hayat Başlayacak Konteyner Kentte Yeni Hayat Başlayacak
Bu Salon Gençlerin Yeni Adresi Olacak Bu Salon Gençlerin Yeni Adresi Olacak
Derince Belediyesi'nden İşçilere Yüzde 88.50 Oranında Zam Derince Belediyesi'nden İşçilere Yüzde 88.50 Oranında...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

Gaziantep'te Şiddetli Dolu Yağışı Kenti...
- Vatandaşlar araçlarını şiddetli dolu ve sağanak yağıştan korumaya çalıştı

Haberi Oku