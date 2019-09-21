banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

MÜDÜR'DEN ACI HABER

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesi yakınlarında otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, Çayırova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Pınar Gülşen Malkoç ve iki çocuğu hayatını kaybetti.

MÜDÜR'DEN ACI HABER

21 Eylül 2019 Cumartesi 13:04

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi yakınlarında, otomobilin şarampolden yuvarlandığı kazada Pınar Gülşen Malkoç (37), Selim Malkoç (4) ve Eda Serra Malkoç (2) hayatlarını kaybetti, Kürşat Malkoç (39) ve Feyza Malkoç (9) ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Antalya- Afyonkarahisar Karayolu'nun Sinanpaşa ilçesine bağlı Damlalı Boğazı mevkii yakınlarında meydana geldi. Kürşat Malkoç'un kullandığı 41 AAZ 454 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak, şarampolden yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan Çayırova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Pınar Gülşen Malkoç ile iki çocuğu hayatlarını kaybederken, eşi Kürşat Malkoç ile Feyza Malkoç ağır yaralandı. Durumu ağır olan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Pınar, Selim ve Eda Serra Malkoç'un cenazeleri ise morga götürüldü.  

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü Gebze'de kurulacak Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü Gebze'de...
SEDAŞ'A ELEKTRİK SATIYOR SEDAŞ'A ELEKTRİK SATIYOR
Bakan Pakdemir'den beklenen haber: Bakan Pakdemir'den beklenen haber: "Tarım üreticilerine...
Muharrem ve Kerbela panelinde sevgi, kardeşlik konuşuldu Muharrem ve Kerbela panelinde sevgi, kardeşlik konuşuldu
ANADOLU OTOYOLU'NDA FECİ KAZA ANADOLU OTOYOLU'NDA FECİ KAZA
DARICA'DA AŞURE ŞENLİĞİ DARICA'DA AŞURE ŞENLİĞİ
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü Gebze'de...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü’nü ilk etapta, TÜBİTAK MAM...

Haberi Oku