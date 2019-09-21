MÜDÜR'DEN ACI HABER

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesi yakınlarında otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, Çayırova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Pınar Gülşen Malkoç ve iki çocuğu hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi yakınlarında, otomobilin şarampolden yuvarlandığı kazada Pınar Gülşen Malkoç (37), Selim Malkoç (4) ve Eda Serra Malkoç (2) hayatlarını kaybetti, Kürşat Malkoç (39) ve Feyza Malkoç (9) ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Antalya- Afyonkarahisar Karayolu'nun Sinanpaşa ilçesine bağlı Damlalı Boğazı mevkii yakınlarında meydana geldi. Kürşat Malkoç'un kullandığı 41 AAZ 454 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak, şarampolden yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan Çayırova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Pınar Gülşen Malkoç ile iki çocuğu hayatlarını kaybederken, eşi Kürşat Malkoç ile Feyza Malkoç ağır yaralandı. Durumu ağır olan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Pınar, Selim ve Eda Serra Malkoç'un cenazeleri ise morga götürüldü.