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Muharrem ve Kerbela panelinde sevgi, kardeşlik konuşuldu

22 Eylül Pazar günü düzenlenecek ‘Sevgide Buluşalım' etkinliği öncesinde Muharrem ve Kerbela konulu panel SDKM’de gerçekleştirildi

Muharrem ve Kerbela panelinde sevgi, kardeşlik konuşuldu

21 Eylül 2019 Cumartesi 09:53

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cem Vakfı ve Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanlığı tarafından 22 Eylül Pazar günü düzenlenecek ‘Sevgide Buluşalım' etkinliği öncesinde Muharrem ve Kerbela konulu panel gerçekleştirildi. Süleyman Demirel Kültür Merkezi(SDKM)’nde düzenlenen panelin moderatörlüğünü Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanı Eşref Doğan yaptı. Prof. Dr. İzzettin Doğan, Hazır Ali Beyaz Yıldırım, Prof. Dr. Halil Çivi, Prof. Dr. Mehmet Dönmez, Doç. Dr. Caner Işık’ın panelist olduğu panelde, ehlibeyt, Kerbela hadisesi, alevi inancı konuları katılımcılara aktarıldı.

“14 yıl önce başlattığımız Sevgide Buluşalım etkinliğiyle istedik ki toplumumuz birbirini tanısın” diyen Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Kişi bilmediğine düşmandır. İnsanlar birbirlerini tanırsa aradaki bilmemekten kaynaklı sorunlar zaman içerisinde ortadan kalkar. Bu panelimizde Kerbela hadisesinin İslam tarihindeki yeri ve bugüne dair çıkarımlarına akademik boyutta yer verilecek” şeklinde konuştu. Kocaeli’nin 14 yıllık Sevgide Buluşalım etkinliği deneyimi ile Türkiye için bir model ve umut oluşturduğunu belirten Başkan Büyükakın, “14 yıldır yapılmakta olan çalışmalar ülkemizde iyi uygulama örnekleri olacaktır” dedi.

 



AA
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