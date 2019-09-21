Muharrem ve Kerbela panelinde sevgi, kardeşlik konuşuldu

“14 yıl önce başlattığımız Sevgide Buluşalım etkinliğiyle istedik ki toplumumuz birbirini tanısın” diyen Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Kişi bilmediğine düşmandır. İnsanlar birbirlerini tanırsa aradaki bilmemekten kaynaklı sorunlar zaman içerisinde ortadan kalkar. Bu panelimizde Kerbela hadisesinin İslam tarihindeki yeri ve bugüne dair çıkarımlarına akademik boyutta yer verilecek” şeklinde konuştu. Kocaeli’nin 14 yıllık Sevgide Buluşalım etkinliği deneyimi ile Türkiye için bir model ve umut oluşturduğunu belirten Başkan Büyükakın, “14 yıldır yapılmakta olan çalışmalar ülkemizde iyi uygulama örnekleri olacaktır” dedi.
AA