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Nail Çiler 23 Nisan'ı Kutladı

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bir açıklama yaparak kutladı.

Nail Çiler 23 Nisan'ı Kutladı

20 Nisan 2019 Cumartesi 10:22

Çiler'in mesajında şu ifadeler yer aldı;

"99 yıl önce 23 Nisan 1920’ de Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından ulusumuzun egemenlik aşkının ispatı olarak açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti’ nin kuruluşunun temellerini oluşturmuş ve Türk Milletinin bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya duyurmuştur.

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün, “Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor, bu vatanı onlara bırakıyorum ve biliyorum ki gözüm arkada kalmayacak” sözüyle ülkemizin tarihine kazınmış bu mutlu günü, “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” olarak en kıymetli değerimiz çocuklarımıza armağan ederek, onlara duyduğu sonsuz sevgisi ve güveniyle birlikte, yavrularımızın geleceğimiz ve umudumuz olduğunu bir kez daha ispatlamıştır. Yalnızca ülkemiz çocuklarına değil, tüm dünya çocuklarına hediye edilen 23 Nisanlar; tarihimize altın harflerle kazıdığımız zaferlerimizin nesilden nesile aktarılarak anlatılması açısından oldukça önemli olmakla beraber; uluslararası niteliğiyle de tüm dünyada barış ve kardeşlik duygularının pekişmesine katkı sağlamaktadır.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ nda; vatan sevgisinde bütünleşerek bizlere üzerinde yaşadığımız toprakları armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere, bu uğurda mücadele veren tüm kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyor; geleceğimizin ışığı, varlıklarıyla dünyamızı güzelleştiren güzel yavrularımızın bayramını en içten duygularımla kutluyorum."

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