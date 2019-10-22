Nakliyecilerden Başkan Büyükgöz’e teşekkür

İşletmesi, mülkiyet sahibi Gebze Belediyesi’ne geçen Marmara Nakliyeciler Terminali esnafları Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e hizmetleri ve destekleri için teşekkür etti.

Marmara Nakliyeciler Terminali esnafı Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e destekleri ve hizmetleri için teşekkür etti. İşletmesi, yaşanan hukuki sürecin tamamlanmasıyla mülkiyet sahibi olan Gebze Belediyesi’ne geçen Marmara Nakliyeciler Terminali esnafları, “Gebze Belediyesi taleplerimize kayıtsız kalmadı. Hiçbir esnaf mağdur olmadan işlerine daha iyi şartlarda devam ediyor. Belediye Başkanımız Zinnur Büyükgöz’e teşekkür ederiz” dedi.

OFİSLER SORUNSUZ KİRALANIYOR

Esnaflar adına açıklamalarda bulunan Gebze Nakliyeciler Derneği Başkanı Bahattin Demircan “İşletmesi mülkiyet sahibi Gebze Belediyesi’ne geçen nakliyeciler garajının Gebze’mize ve nakliyeci esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum. Gebze Belediyesi’ne geçişinden sonra buradaki esnafımıza ihale usulüyle ofisleri tahsis edildi. Kimse bu süreçte herhangi bir sorunla karşılaşmadı.

DEMİRCAN: TALEPLERİMİZ KARŞILANIYOR

Biz dernek olarak Gebze Belediye Başkanlığı’na 21 maddeden oluşan taleplerimizin ve şikayetlerimizin yer aldığı bir dilekçe verdik. Sağ olsun Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz bu talepler karşısında kayıtsız kalmadı. Şu anda güvenlik sistemi kurulumu gerçekleştiriliyor. Amacımız burada güzel bir şekilde hizmet vermek. Ben başta Gebze Belediye Başkanımız Zinnur Büyükgöz’e ve ekibine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.







