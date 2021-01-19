Nenehatun’da Önce Cami Sonra Kent Park

Darıca Nenehatun Mahallesi’nde Saibe Hatun Camii Temel Atma Töreni gerçekleştirildi. Temel atma törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, CHP Darıca İlçe Başkanı Gökhan Aktaş, MHP Darıca İlçe Başkanı Adem Emre Aygün, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç, cami yaptıran hayırsever işadamı Dede Yılmaz ve oğlu Erkan Yılmaz ile mahalle muhtarları ve belediye meclis üyeleri katıldı.

NENEHATUN’A KENT PARK MÜJDESİ

Gerçekleştirilen temel atma töreninde ilk olarak Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık bir konuşma gerçekleştirdi. Başkan Bıyık, “Nenehatun Mahallemizde ardından gelecek bir projenin ilk ayağındayız. Seçim beyannamemizde vatandaşımıza Nenehatun Kent Parkı yapacağız diye bir söz vermiştik. Burası 35 dönümlük bir alan ve ibadethane eksikliği olduğu bize bildirilmişti. Eşinin adına hayır yapmak isteyen bir vatandaşımız ile birlikte burayı birlik beraberlik içinde yapacağız. Biz hafriyatını aldık, hayırsever vatandaşımız da oğluyla birlikte işe girişti. Önümüzdeki yıllarda Park Bahçeler Müdürlüğümüzü buradan kaldırıp, kent parkımızı da hayata geçireceğiz. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayacak büyüklükteki alana 2021 sonu itibari ile kazmayı vurmayı planlıyoruz. Ben ümit ediyorum ki bölgemizi cazibe merkezi haline getirecek bu projemiz. Nenehatun Mahallemizde altyapı problemlerimizi de hallettik. Projemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

İBADETHANE İHTİYACI KARŞILANACAK

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın ardından Darıca Kaymakamı Yüksel Kara bir konuşma yaparak, “Camimizin mahallemize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Camilerimiz Allah’ın evi ve birlik beraberliğimizin oluştuğu yerler. İlçemiz nüfusu sürekli artan bir bölge. Dolayısıyla bu ibadethane de bölgenin ibadethane ihtiyacını karşılayacak büyüklükte olacak. Hayırseverimize de teşekkür ediyor hayrının kabul edilmesini diliyorum. Belediyemiz de hafriyat işlerini çözdü. Hayra aracılık eden hayrı işlemiş gibi sevap alır. Bu manada belediye başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Rabbim hayrımızı kabul etsin. Camimizin bir an önce kazasız belasız bitmesini diliyorum. İnşallah en kısa sürede de camimiz bitecek” diye konuştu.

DESTEĞE HER ZAMAN HAZIRIZ

Gerçekleştirilen temel atma töreninde son olarak Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak konuştu. Çakmak, “Büyükşehir belediye başkanımızın çok selamlarını iletiyorum. Biz emre amadeyiz. Nerede desteğe ihtiyacınız olursa biz bir telefon uzaktayız. Yeter ki bu güzel hizmet yarım kalmasın. Darıcamıza yakışır bir yapı olacak. Çok kıymetli bir belediye başkanımız var. Elbirliğiyle göreve geldiğimizden beri ilçemizi güzelleştirmek için çalışıyoruz. Muzaffer başkanın çok hareketli bir ekibi var. Rabbim muvaffak eylesin. Bu duygu ve düşüncelerle hayrımızın mübarek olmasını diliyorum” dedi. Yapılan konuşmaların ardından kurban kesilerek ve dua edilerek temel atma töreni gerçekleştirildi.

































