banner413
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Oğuz Yeniden Başkan Oldu

Milli Görüş Lideri Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın oğlu Dr. Fatih Erbakan'ın kurucu genel başkanı olduğu Yeniden Refah Partisi'nin Dilovası İlçe 1. Olağan Kongresi yapıldı. Kongrede Kurucu İlçe Başkanı Ercan Oğuz başkanlığa seçildi.

Oğuz Yeniden Başkan Oldu

12 Nisan 2019 Cuma 11:09

Dilovası Belediye Kültür Merkezinde yapılan kongre, Kuran tilaveti, İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kongreye Genel Başkan Yardımcısı Bahattin Sungur'un yanı sıra Kocaeli İl Başkanı Mehmet Aras, Yeniden Refah Partisinin Gebze, Darıca, Çayırova, Derince, Körfez ilçe başkanları Dilovası Saadet Partisinin Belediye Başkan Adayı Ercan Dalkılıç, Saadet Partisi İlçe Başkanı Mustafa Türel, MHP İlçe Başkanı Ali Osman Ayaz, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Emre Sarıca, ilçede bulunan yöresel il ve ilçe dernek başkanları,  STK Başkanları, mahalle muhtarları, Saadet Partisi Meclis Üyeleri ve çok sayıda partili katıldı



YAPICI SİYASETTEN YANAYIZ

Kongrede konuşan Ercan OĞUZ, siyaseti ülkenin ve milletin menfaatleri doğrultusunda uzlaşmacı ve yapıcı bir kurum haline dönüşmesine öncülük edeceğini söyledi. İlçemize kaliteli hizmet anlayışı getirmek için çalışacaklarını vurgulayan Oğuz  "Siyasetin ülkemizin, milletimizin ve özelde ilçemizin menfaatleri doğrultusunda uzlaşmacı, yapıcı bir kurum haline dönüşmesine öncülük edeceğiz. Bütün siyasi partilere yaptıkları doğru ve yaralı hizmetleri için teşekkür edeceğiz. Eksiklerini ve hatalarını yapıcı bir dille ortaya koyacağız. Her ne şart altında olursa olsun hak ve adaletten kesinlikle ayrılmayacağız. " diye konuştu.

ÜLKEYİ ÇIKMAZA SÜRÜKLEDİLER

Kongreye katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bahattin Sungur konuşmasında Hükümet’in ülkeyi bir çıkmaza sürüklediğini kaydedip, “Bizler de daha önce onları destekledik ama görüyoruz ki milletimiz ekonomik ve sosyal yaşamda kurtuluş bekliyor ve bu kurtuluş Erbakan Hocamızın yoluyla olacak” dedi.

Konuşmaların ardından Ercan Oğuz başkanlığındaki tek listeyle seçime gidilen kongrede 15+1 kişilik asil yönetim kurulu, 15 yedek yönetim kurulu üyesi ve 15 il delegesi belirlendi



ASİL ÜYELER

Ercan Oğuz (Başkan) Rıfat Özen, Doğukan Dalkılıç, Mustafa Kocabay, Selami Güler, Halil Taşdemir, Ömer Öztürk, Cevdet Karataş, Bilal Kocabay, Murat Akbulut, İsmail Altan, Ali Örnek, Orhan Yol, Recep Akyol, Abdulsamet Ekici, Ahmet Remzi Aydın

YEDEK ÜYELER

Tarık Akdoğan, Güncer Dursun, Erol Gök, Abdulkerim Öcak, Mustafa Çelik, Erdoğan Karageyik, Yüksel Ergörmüş, Ahmet Dağdeviren, Emrah Sözen, Necmettin Oruç, Âdem İnci, Nesih Gözel, Ahmet Yücer, Halil Gül, Zafer Güneş

İL DELEGELERİ

Ercan Oğuz, Rıfat Özen, Doğukan Dalkılıç, Kenan Kocabay, Mehmet Bahar, Selami Güler, Halil Taşdemir, Ömer Öztürk, Ali Rıza Bilgiç, Osman Özkan, Necati Gökçe, Namide Oğuz, Hilal Dalkılıç, Hürriyet Güler, Rukiye Meral.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
GTÜ’de Seminerler devam ediyor GTÜ’de Seminerler devam ediyor
Bulanık Suların Delil Avcıları! Bulanık Suların Delil Avcıları!
Çiler'den Kutlu Doğum Haftası Mesajı Çiler'den Kutlu Doğum Haftası Mesajı
Vekil Çakır ve Eryarsoy'dan Ziyaret Vekil Çakır ve Eryarsoy'dan Ziyaret
Robotlar işsiz bırakmayacak! Robotlar işsiz bırakmayacak!
Gebze ve Dilovası’nı karış karış çalışıyoruz Gebze ve Dilovası’nı karış karış çalışıyoruz
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

GTÜ’de Seminerler devam ediyor
Institute of Genetics and Molecular and Cellular Biology (IGBMC), Fonksiyonel Genetik ve Kanser Departmanı’ndan...

Haberi Oku