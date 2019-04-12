Oğuz Yeniden Başkan Oldu

Dilovası Belediye Kültür Merkezinde yapılan kongre, Kuran tilaveti, İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kongreye Genel Başkan Yardımcısı Bahattin Sungur'un yanı sıra Kocaeli İl Başkanı Mehmet Aras, Yeniden Refah Partisinin Gebze, Darıca, Çayırova, Derince, Körfez ilçe başkanları Dilovası Saadet Partisinin Belediye Başkan Adayı Ercan Dalkılıç, Saadet Partisi İlçe Başkanı Mustafa Türel, MHP İlçe Başkanı Ali Osman Ayaz, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Emre Sarıca, ilçede bulunan yöresel il ve ilçe dernek başkanları, STK Başkanları, mahalle muhtarları, Saadet Partisi Meclis Üyeleri ve çok sayıda partili katıldı





YAPICI SİYASETTEN YANAYIZ

Kongrede konuşan Ercan OĞUZ, siyaseti ülkenin ve milletin menfaatleri doğrultusunda uzlaşmacı ve yapıcı bir kurum haline dönüşmesine öncülük edeceğini söyledi. İlçemize kaliteli hizmet anlayışı getirmek için çalışacaklarını vurgulayan Oğuz "Siyasetin ülkemizin, milletimizin ve özelde ilçemizin menfaatleri doğrultusunda uzlaşmacı, yapıcı bir kurum haline dönüşmesine öncülük edeceğiz. Bütün siyasi partilere yaptıkları doğru ve yaralı hizmetleri için teşekkür edeceğiz. Eksiklerini ve hatalarını yapıcı bir dille ortaya koyacağız. Her ne şart altında olursa olsun hak ve adaletten kesinlikle ayrılmayacağız. " diye konuştu.

ÜLKEYİ ÇIKMAZA SÜRÜKLEDİLER

Kongreye katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bahattin Sungur konuşmasında Hükümet’in ülkeyi bir çıkmaza sürüklediğini kaydedip, “Bizler de daha önce onları destekledik ama görüyoruz ki milletimiz ekonomik ve sosyal yaşamda kurtuluş bekliyor ve bu kurtuluş Erbakan Hocamızın yoluyla olacak” dedi.

Konuşmaların ardından Ercan Oğuz başkanlığındaki tek listeyle seçime gidilen kongrede 15+1 kişilik asil yönetim kurulu, 15 yedek yönetim kurulu üyesi ve 15 il delegesi belirlendi







ASİL ÜYELER

Ercan Oğuz (Başkan) Rıfat Özen, Doğukan Dalkılıç, Mustafa Kocabay, Selami Güler, Halil Taşdemir, Ömer Öztürk, Cevdet Karataş, Bilal Kocabay, Murat Akbulut, İsmail Altan, Ali Örnek, Orhan Yol, Recep Akyol, Abdulsamet Ekici, Ahmet Remzi Aydın

YEDEK ÜYELER

Tarık Akdoğan, Güncer Dursun, Erol Gök, Abdulkerim Öcak, Mustafa Çelik, Erdoğan Karageyik, Yüksel Ergörmüş, Ahmet Dağdeviren, Emrah Sözen, Necmettin Oruç, Âdem İnci, Nesih Gözel, Ahmet Yücer, Halil Gül, Zafer Güneş

İL DELEGELERİ

Ercan Oğuz, Rıfat Özen, Doğukan Dalkılıç, Kenan Kocabay, Mehmet Bahar, Selami Güler, Halil Taşdemir, Ömer Öztürk, Ali Rıza Bilgiç, Osman Özkan, Necati Gökçe, Namide Oğuz, Hilal Dalkılıç, Hürriyet Güler, Rukiye Meral.