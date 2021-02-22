Ömerağa terfi istasyonuna görsel dokunuş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentin ihtiyaç duyduğu noktalarına hizmetler yaparken bu projelerin çevre düzenlemesine de özel önem veriyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nca yapılan çalışmaların sonuncusu İzmit Ömerağa Mahallesi’nde D-100 Karayolu kenarında yer alan Yağmur Suyu ve Atık Su Terfi Merkezi’nde gerçekleştirildi.

ESTETİK GÖRÜNÜM

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri çalışma kapsamında Ömerağa Mahallesi Terfi Merkezi’nin etrafında tel çitleri söktü. Ekipler ardından terfi merkezinin etrafını tel çit yerine ahşapla kapladı. Park ve Bahçeler tarafından hazırlanan ahşap malzemeler, terfi merkezine estetik bir görünüm kazandırdı.

ÖZEL LOGOLAR

Öte yandan ahşap çitlerin üzerine Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın kendi atölyesinde imal ettiği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ‘Mutlu Şehir Kocaeli’ logoları eklendi.