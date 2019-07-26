banner446
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Otobüslere KPSS düzenlemesi

Büyükşehir Belediyesi, 28 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi için otobüs ek sefer hizmeti sağlayacağını duyurdu.

Otobüslere KPSS düzenlemesi

26 Temmuz 2019 Cuma 16:25

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 28 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi(ÖABT)’ne katılacak öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için ek sefer hizmeti sundu. Toplamda 12 farklı noktadan hareket edecek otobüslerin tamamı, Umuttepe’ye ulaşım sağlayacak.

 

12 FARKLI NOKTADAN OTOBÜSLER KALKACAK

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş., KPSS’ye girecek öğrencilerin herhangi bir şekilde mağduriyet yaşaması için ek sefer hizmeti sunacağını açıkladı. Toplamda 12 farklı noktadan hareket eden otobüslerin tamamı Umuttepe’ye ulaşım sağlayacak. Kalkış noktaları; Alikahya, Kirazlıyalı(Yarımca), Hereke, KBB Gebze Garajı, Gebze Teknik Üniversitesi, Yuvacık, Bahçecik, Döngel, Kirazlıyalı (Çamlıtepe),  Havuzlubahçe, Karamürsel ve son olarak İzmit Otogar olarak belirlendi.

 

7 FARKLI İLÇEDEN HİZMET SAĞLANACAK

7 ilçeden hareket edecek otobüsler, öğrencileri sınava girecekleri yere kadar güvenli, konforlu ve tam vaktinde ulaştırmak için hizmet sağlayacak. İzmit, Körfez, Çayırova, Başiskele, Gölcük, Karamürsel, Darıca ilçelerinden hareket edecek otobüsler, öğrencileri sınav yerine ulaştıracak. İzmit ilçesinden hareket edecek otobüsler de 13 ve 10 numaralı hatlar olarak belirlendi. Körfezden 170, 175, 190 numaralı hatlar, Çayırova’dan 435 numaralı hat, Darıca’dan 530 numaralı hat, Başiskele’den ise 630, 635, 640, 650 numaralı hatlar KPSS’ye girecek vatandaşları Umuttepe’ye ulaştıracak. Karamürsel ve Gölcük bölgesinden kalkarak vatandaşları sınav yerlerine götürecek olan otobüsün ise 755 numaralı hattın olacağı yetkililer tarafından bildirildi.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KOBİS, 100 bin kişilik aile oldu KOBİS, 100 bin kişilik aile oldu
Başkan Büyükakın, Çöplü ve Gökbudak’ı konuk etti Başkan Büyükakın, Çöplü ve Gökbudak’ı konuk...
Murat Kekilli, ‘’Kocaeli benim için çok özel’’ Murat Kekilli, ‘’Kocaeli benim için çok özel’’
Otobüs şoförü, Türk Bayrağı’nı yerde bırakmadı Otobüs şoförü, Türk Bayrağı’nı yerde bırakmadı
Dilovası’nda Duraklar Yenilendi Dilovası’nda Duraklar Yenilendi
Gebze’de Halk Günleri sürüyor Gebze’de Halk Günleri sürüyor
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

KOBİS, 100 bin kişilik aile oldu
Çevresel ve sürdürülebilir bir ulaşım aracı olan bisikleti özendirmek için Büyükşehir Belediyesi tarafından...

Haberi Oku