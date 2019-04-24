Otomobil ile panelvan çarpıştı: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda, Kadir Karslı'nın yönetimindeki 34 DA 4267 plakalı tekstil malzemesi yüklü panelvan, Jandarma kavşağı mevkisinde Kürşat Demir'in idaresindeki 34 LLM 28 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, çarpmanın etkisiyle devrilen panelvanın sürücüsü Karslı ile yanındaki eşi Hacer Karslı ve otomobil sürücüsü Demir yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Kocaeli Darıca Farabi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan D-100 kara yolunun İstanbul yönündeki trafik, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.